Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Triều Tiên

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Đại sứ Ri Sung Guk được bổ nhiệm làm Đại sứ Triều Tiên tại Việt Nam; đánh giá cao Triều Tiên đã cử Đại sứ có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đối ngoại sang Việt Nam, qua đó cho thấy sự coi trọng quan hệ hợp tác hai nước.

Thủ tướng nhấn mạnh, các cơ quan hữu quan Việt Nam sẽ hợp tác chặt chẽ để hỗ trợ Đại sứ hoàn thành nhiệm vụ được giao. Thủ tướng tin tưởng với kinh nghiệm phong phú của mình, Đại sứ Ri Sung Guk sẽ đóng góp tích cực vào việc duy trì và thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước ngày càng phát triển.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vui mừng quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa Việt Nam và Triều Tiên do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kim Nhật Thành đích thân xây dựng và dày công vun đắp, không ngừng được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước gìn giữ, kế thừa và phát huy.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị trong nhiệm kỳ của mình, Đại sứ Ri Sung Guk phối hợp với cơ quan hữu quan Việt Nam thúc đẩy tăng cường sự tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau thông qua việc trao đổi đoàn các cấp và các bộ, ban, ngành; phối hợp triển khai hoạt động có ý nghĩa dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (năm 2025).

Hai nước cần thúc đẩy hợp tác kinh tế trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế và phù hợp với lợi ích của hai nước; sớm nối lại cơ chế họp Ủy ban liên chính phủ Việt Nam - Triều Tiên về hợp tác kinh tế, khoa học kỹ thuật do Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Kinh tế Đối ngoại Triều Tiên chủ trì.

Việt Nam và Triều Tiên cần tích cực mở rộng giao lưu và hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao và giao lưu nhân dân hai nước.

Đại sứ Ri Sung Guk cho biết ấn tượng sâu sắc trước những thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực của Việt Nam trong những năm qua, đặc biệt về phát triển kinh tế, xã hội và phục hồi đà tăng trưởng sau đại dịch Covid-19; cũng như việc mở rộng quan hệ đối ngoại với nhiều quốc gia, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Đại sứ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, Việt Nam sẽ thực hiện thành công mục tiêu đến năm 2045 trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

Ông cũng khẳng định việc tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ hơn nữa là lập trường nhất quán của Đảng và Nhà nước Triều Tiên. Trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Đại sứ bày tỏ sẽ nỗ lực hết sức để góp phần thúc đẩy phát triển quan quan hệ hữu nghị truyền thống hai nước.

“Quán triệt sâu sắc những nhận thức mới về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, chúng tôi đã cố gắng nghiên cứu, biên soạn cuốn sách Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng”, đại tướng Tô Lâm nói trong buổi ra mắt cuốn sách.

Sách có kết cấu hai phần, phản ánh sâu sắc quan điểm an ninh chủ động và toàn diện trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Cuốn sách vừa mang tính lý luận, thực tiễn vừa tổng kết, dự báo, có giá trị định hướng hành động. Cán bộ đảng viên đọc sách giúp nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm của mình với bảo vệ Tổ quốc. Lực lượng công an nhân dân đọc sách sẽ hiểu sâu sắc hơn nhiều vấn đề trực tiếp liên quan nhiệm vụ của mình. Tác phẩm chính luận nhưng viết giản dị, trình bày dễ hiểu, cập nhật cuộc sống.