Thủ tướng thăm gian trưng bày sách báo tại Đại hội XIV của Đảng

Trưa ngày 20/1, sau phiên khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dành thời gian tham quan không gian trưng bày sách, báo bên hành lang Đại hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm không gian trưng bày sách báo tại Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: Q.M.

Tại đây, Thủ tướng trải nghiệm trực tiếp những loại hình sách điện tử đa phương tiện, tham quan các mô hình, chủ đề sách trưng bày và lựa chọn nhiều cuốn sách có giá trị được trình bày hấp dẫn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dành lời biểu dương, khen ngợi sự nỗ lực, cố gắng cùng những đổi mới sáng tạo của ngành xuất bản và đội ngũ người làm sách.

Thủ tướng chỉ đạo, trong thời gian tới, ngành xuất bản cần tiếp tục làm tốt hơn nữa, sáng tạo nhiều loại hình xuất bản hiện đại, nhiều ấn phẩm có giá trị, đưa sách đến đông đảo bạn đọc, nhất là bạn đọc trẻ tuổi, nâng cao tri thức, bồi dưỡng văn hóa tinh thần, giáo dục tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ.

Sáng 20/1, phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra.

Tham dự Đại hội có 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên trong cả nước.

Đại hội có chủ đề: Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.