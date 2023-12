Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Belarus thưởng thức cà phê

Hai Thủ tướng chứng kiến lễ ký và trao Bản ghi nhớ giữa Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Bộ KH&CN Việt Nam và Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Bộ Tình trạng khẩn cấp Belarus về hợp tác và trao đổi thông tin trong lĩnh vực an toàn hạt nhân và bảo vệ bức xạ,