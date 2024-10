Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Vientiane

Thủ tướng tới Thủ đô Vientiane, Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào, bắt đầu chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 44, 45 và các hội nghị cấp cao liên quan - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu Việt Nam tại sân bay quốc tế Wattay, về phía Lào có Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Mỏ Phosay Sayyasone; Vụ trưởng Vụ Thanh tra, Bộ Ngoại giao Kaimany Orlaboune; Phó Vụ trưởng Vụ Lễ tân, Bộ Ngoại giao Outama Sitthiphong. Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Luang Prabang Kiều Thị Phúc Hằng, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Pakse Nguyễn Văn Trung, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Savanakhet Đặng Thị Hoài Tâm và đông đảo cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, kiều bào ta tại Lào.

Hội nghị Cấp cao ASEAN 44, 45 và các hội nghị liên quan tại Thủ đô Vientiane, Lào diễn ra từ ngày 8-11/10 là chuỗi hoạt động cấp cao quan trọng nhất của ASEAN trong năm, với sự tham dự của lãnh đạo các nước ASEAN, Timor-Leste và 10 đối tác của ASEAN, cùng nhiều khách mời là đại diện các tổ chức quốc tế và khu vực.

Với tâm thế sẵn sàng đóng góp và nỗ lực hết mình cho thành công chung, Đoàn Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu sẽ chuyển tải nhiều thông điệp quan trọng về ASEAN và tương lai của ASEAN.

Trong đó, Việt Nam sẽ tham gia đóng góp định hướng hợp tác ASEAN, khai thác tối đa các cơ chế hợp tác hiện có, tích cực đàm phán các khuôn khổ hợp tác mới để thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, phù hợp với tình hình, bối cảnh, xu hướng mới. Đặc biệt, đề xuất các ý tưởng, thúc đẩy định hình tương lai ASEAN. Đồng thời, định vị vai trò của ASEAN trong khu vực và trên trường quốc tế, nhất là sự tham gia và đóng góp của ASEAN trong các vấn đề toàn cầu.

Tham dự tất cả khoảng 20 hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN và các hội nghị cấp cao liên quan, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ có các bài phát biểu quan trọng, chia sẻ quan điểm của Việt Nam về các vấn đề đang đặt ra hiện nay cho ASEAN và khu vực, cùng các nước thảo luận tìm kiếm hướng đi và giải pháp nâng cao hơn nữa chất lượng hợp tác và liên kết khu vực, củng cố tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, đẩy mạnh quan hệ giữa ASEAN và các đối tác, đồng thời, chủ động trao đổi các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Cũng trong dịp này, Thủ tướng Chính phủ sẽ có các cuộc tiếp xúc, gặp gỡ song phương với lãnh đạo các nước ASEAN và đối tác của ASEAN để thúc đẩy quan hệ hợp tác cũng như trao đổi các vấn đề cùng quan tâm. Đặc biệt, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ có các cuộc gặp các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Lào nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

