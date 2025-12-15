|
Thủ tướng Phạm Minh Chính với lãnh đạo Bộ Công an tham dự Hội nghị Công an Toàn quốc lần thứ 81.
|
Thủ tướng Phạm Minh Chính với lãnh đạo Bộ Công an tham dự Hội nghị Công an Toàn quốc lần thứ 81.
|
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Công an Toàn quốc lần thứ 81.
|
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.
|
Thủ tướng Phạm Minh Chính với lãnh đạo Bộ Công an tham dự Hội nghị Công an Toàn quốc lần thứ 81.
|
Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an, phát biểu.
|
Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.
Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.