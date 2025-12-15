Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 81

  • Thứ hai, 15/12/2025 10:14 (GMT+7)
  • 13 phút trước

Sáng 15/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Công an Toàn quốc lần thứ 81.

Thủ tướng Phạm Minh Chính với lãnh đạo Bộ Công an tham dự Hội nghị Công an Toàn quốc lần thứ 81.
Thủ tướng Phạm Minh Chính với lãnh đạo Bộ Công an tham dự Hội nghị Công an Toàn quốc lần thứ 81.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Công an Toàn quốc lần thứ 81.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính với lãnh đạo Bộ Công an tham dự Hội nghị Công an Toàn quốc lần thứ 81.
Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an, phát biểu.
Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.

