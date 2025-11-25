Thủ tướng Nhật Takaichi khổ sở vì... thời trang

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tiết lộ trên mạng xã hội X rằng bà gặp khó khăn trong việc chọn trang phục khi lần đầu tham dự hội nghị thượng đỉnh G20.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tham dự hội nghị G20 tại Johannesburg, Nam Phi, ngày 22/11. Ảnh: VCG.

Japan Today đưa tin, bà Takaichi thừa nhận đã mất nhiều thời gian hơn dự tính để quyết định nên mang theo những bộ đồ nào trước khi rời Nhật Bản đi dự hội nghị thượng đỉnh G20 ở Nam Phi.

Sau cùng, bà vẫn chọn mang theo những bộ trang phục vốn có: “Tôi vẫn mặc áo khoác jacket kết hợp với váy liền quen thuộc như mọi người từng thấy”.

Kết thúc bài đăng, bà Takaichi “than thở” rằng có lẽ bà “cần phải tìm những trang phục giúp mình có lợi thế hơn trong đàm phán ngoại giao”, dù bà Takaichi thừa nhận việc để tâm sắm sửa phục trang có vẻ là nhiệm vụ quá sức đối với bà.

Thực tế, vấn đề phục trang của bà Takaichi vốn đã được đề cập trước Quốc hội Nhật Bản. Ngày 14/11, ông Hiroshi Ando, Tổng thư ký đảng đối lập Sanseito, kêu gọi bà Takaichi nên xuất hiện trong các sự kiện ngoại giao với trang phục làm từ “những loại vải tốt nhất được sản xuất tại Nhật Bản, được cắt may bởi các nghệ nhân hàng đầu Nhật Bản”.

Trên X, bà Takaichi cho biết bà không sở hữu những trang phục như thế, đồng thời thừa nhận ý kiến của ông Ando “cũng có lý phần nào”. Bà cho biết đã mất tới vài giờ để có thể chọn “những bộ đồ trông không rẻ tiền”, “những bộ đồ không khiến người khác xem nhẹ”.

Nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản thường chọn phục trang có tông màu xanh dương để tạo cảm giác mạnh mẽ. Đây cũng là thói quen liên quan đến sự ngưỡng mộ của bà dành cho cố Thủ tướng Anh Margaret Thatcher, nữ chính trị gia nổi tiếng với những bộ trang phục màu xanh.