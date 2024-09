Thủ tướng lội xuống đầm lầy, chỉ đạo tìm kiếm nạn nhân tại Làng Nủ

Sau khi thị sát, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão lũ ở tỉnh Yên Bái, chiều 12/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai - nơi sạt lở vùi lấp 37 hộ, khiến 95 người chết và mất tích để thị sát, trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân và thăm hỏi, động viên nhân dân, gia đình nạn nhân.

Chúng tôi có mặt tại thôn Làng Nủ chứng kiến bên cạnh hơn 600 cán bộ, chiến sỹ và các lực lượng đang nỗ lực đào bới, tìm kiếm người mất tích là những ánh mắt mòn mỏi ngóng chờ của người dân đang chờ một "phép màu" cho người thân bị mất tích…

Trực tiếp lội xuống đầm lầy, động viên lực lượng đang tìm kiếm người bị mất tích do lũ cuốn, Thủ tướng Chính phủ đề nghị bố trí thêm lực lượng, phương tiện, kể cả sử dụng chó nghiệp vụ, thay đổi phương pháp, tranh thủ thời gian sớm tìm kiếm người mất tích.

Bày tỏ sự xúc động, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chia buồn sâu sâu sắc với các gia đình có người thân thiệt mạng, mất tích, cũng như chia sẻ với các gia đình mất nhà cửa, tài sản; động viên các gia đình vượt qua đau thương, mất mát này.

Thăm hỏi về việc lo hậu sự, những khó khăn, thiếu thốn, nơi ăn, chốn ở, cái ăn, cái mặc của người dân, Thủ tướng Chính phủ khẳng định Đảng, Nhà nước, các cấp ủy Đảng, chính quyền luôn bên cạnh, quan tâm, chăm lo, huy động toàn xã hội sát cánh cùng các gia đình vượt qua thời điểm gian khó này, sớm ổn định cuộc sống.

Làm việc với các bộ, ngành, tỉnh Lào Cai và lực lượng chức năng về công tác cứu hộ, cứu nạn tại thôn Làng Nủ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới bà con, người thân có người bị thiệt mạng, mất tích.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu lực lượng quân đội, công an, y tế và các lực lượng khác phối hợp với chính quyền địa phương huy động thêm lực lượng, phương tiện tiếp tục tổ chức tìm kiếm người mất tích; cứu chữa cho những người bị thương; lo hậu sự chu đáo cho người thiệt mạng.

Cùng với đó, huy động cả hệ thống chính trị, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cùng chung tay chia sẻ, động viên các gia đình có người thân thiệt mạng, mất tích; hỗ trợ chỗ ở, lương thực, thực phẩm, nước uống, quần áo cho những người mất nhà cửa, tài sản.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ hỗ trợ, phối hợp với tỉnh Lào Cai tổ chức vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh; khôi phục lại giao thông, với tinh thần “Trung ương lo Quốc lộ, tỉnh lo tỉnh lộ, huyện lo huyện lộ, xã lo đường thôn, xã”; khẩn trương khôi phục trường lớp, đón học sinh đến trường trở lại.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu tỉnh Lào Cai nghiên cứu quy hoạch, bố trí quỹ đất, hỗ trợ chỗ ở cho người dân. Riêng việc này đối với người dân bị mất nhà cửa ở thôn Làng Nủ phải xong trước 31/12/2024; đồng thời lo công ăn, việc làm, sinh kế, bố trí đất sản xuất để người dân sớm ổn định cuộc sống.

