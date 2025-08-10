Thủ tướng Israel nói lý do chiếm Gaza City

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tiếp tục bảo vệ kế hoạch kiểm soát Gaza City, bất chấp chỉ trích mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế, bao gồm cả các đồng minh phương Tây.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh tư liệu: Getty Images/TTXVN.

Trong cuộc họp báo với truyền thông nước ngoài ngày 10/8, Thủ tướng Israel nhấn mạnh: "Ngược lại với những luận điệu sai lệch, đây mới là giải pháp hiệu quả nhất để kết thúc xung đột, và kết thúc một cách nhanh chóng".

Bên cạnh đó, ông cho biết Israel kiểm soát quân sự khoảng 70-75% Gaza nhưng vẫn còn hai thành trì còn lại, nơi các thành viên Hamas dường như đang đóng quân là Gaza City và các lán trại trung tâm.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu nêu rõ rằng Israel không muốn chiếm đóng Gaza mặc dù mới thông qua kế hoạch quân sự để kiểm soát Gaza City. Theo ông, Israel chỉ muốn giải phóng Gaza khỏi Hamas, đồng thời vẫn duy trì "trách nhiệm an ninh tối cao".

Ông Netanyahu nhấn mạnh: "Mục tiêu của chúng tôi không phải là chiếm đóng Gaza. Chúng tôi muốn giải phóng Gaza khỏi Hamas”.

Cảnh đổ nát sau các cuộc không kích của Israel xuống miền Bắc Dải Gaza. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN.

Mô tả tầm nhìn hậu chiến cho Dải Gaza, Thủ tướng Netanyahu nói: "Gaza sẽ được phi quân sự hóa. Israel chịu trách nhiệm an ninh tối cao. Một khu vực an ninh sẽ được thiết lập trên biên giới Gaza với Israel để ngăn chặn các cuộc tấn công khủng bố trong tương lai. Thành lập chính quyền dân sự tại Gaza, với mục tiêu chung sống hòa bình với Israel. Đó là kế hoạch của chúng tôi cho ngày hậu Hamas".

Tờ The Times of Israel cho biết ông Netanyah đã tóm tắt 5 nguyên tắc để chấm dứt xung đột ở Gaza: "Đầu tiên, Hamas phải giải giáp. Thứ hai, tất cả các con tin được trả tự do. Thứ ba, Gaza phi quân sự hóa. Thứ tư, Israel có quyền kiểm soát an ninh tối cao. Và thứ năm, một chính quyền dân sự ôn hòa không thuộc Israel".

Ông nhấn mạnh rằng Chính quyền Palestine (PA) không phải là lựa chọn chấp nhận được. Nhà lãnh đạo Israel vạch rõ: "Đó là kế hoạch của chúng tôi. Khi Hamas từ chối hạ vũ khí, Israel không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hoàn thành nhiệm vụ và đánh bại Hamas".

Trong một diễn biến liên quan cùng ngày 10/8, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tổ chức phiên họp khẩn cấp về kế hoạch chiếm đóng Gaza City của Israel. Trợ lý Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) phụ trách khu vực châu Âu, Trung Á và châu Mỹ Miroslav Jenca chỉ ra rằng các chi tiết vẫn chưa được hoàn thiện, nhưng chính phủ Israel dự kiến toàn bộ dân thường sẽ phải di dời khỏi Gaza City vào ngày 7/10/2025, ảnh hưởng đến khoảng 800.000 người. Quân đội Israel sau đó sẽ bao vây thành phố trong ba tháng, tiếp theo là hai tháng nữa để giành quyền kiểm soát các trại tị nạn ở trung tâm Gaza.

Ông Miroslav Jenca đánh giá: "Chúng ta đang chứng kiến một thảm họa nhân đạo với quy mô không thể tưởng tượng nổi ở Gaza. Nếu những kế hoạch này được thực hiện, chúng có thể sẽ gây ra một thảm họa khác ở Gaza, lan rộng khắp khu vực và kéo theo thêm nhiều cuộc di dời cưỡng ép, giết chóc và tàn phá, chồng chất thêm nỗi thống khổ tột cùng của người dân".

