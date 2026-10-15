Thủ tướng: Hỗ trợ người trẻ mua nhà mà không phải dồn hết tài sản

Thủ tướng cho biết sẽ có cơ chế, chính sách hỗ trợ người trẻ thuê nhà, mua nhà với chi phí phù hợp, không phải mất quá nhiều nguồn lực và tài sản tích lũy.

Phát biểu kết luận cuộc đối thoại với 300 thanh niên chiều 15/10, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, sự hiện diện của gần một nửa số thành viên Chính phủ cho thấy sự quan tâm đặc biệt của Chính phủ, các bộ, ngành đối với công tác thanh niên, cũng là minh chứng cho vai trò đặc biệt của thanh niên trong sự nghiệp phát triển và bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh mới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng. Ảnh: Nhật Bắc.

Việt Nam lọt vào top 50 Hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu

Theo Thủ tướng, với sự quan tâm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, thời gian qua, tuổi trẻ Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực, điển hình là việc đạt nhiều thành tích ấn tượng trong học tập, nghiên cứu khoa học - phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thông qua các phong trào thi đua, khởi nghiệp…

Thủ tướng cho biết các startup công nghệ do thanh niên làm chủ đã triển khai thành công nhiều dự án công nghệ số với tổng giá trị đầu tư lên tới hàng chục triệu USD. Nhiều tấm gương thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, vươn lên làm giàu cho bản thân, gia đình, quê hương và đất nước.

“Nhờ sự đóng góp tích cực của lực lượng thanh niên, hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam năm 2026 đã tăng trưởng mạnh mẽ 67,9% so với năm 2025, lọt vào top 50 Hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu và top 10 châu Á”, Thủ tướng nói.

Bên cạnh đó, thế hệ trẻ Việt Nam cũng tích cực giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc với điểm sáng nổi bật là các “concert quốc gia” và sự bùng nổ của các tác phẩm kết hợp giữa âm nhạc dân gian với đương đại do các nghệ sĩ trẻ thực hiện, thu hút hàng triệu lượt xem và giành nhiều giải thưởng quốc tế.

Việc này, theo lãnh đạo Chính phủ, đã khơi dậy niềm tự hào dân tộc và quảng bá bản sắc văn hóa Việt Nam trên trường quốc tế.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, thách thức đặt ra đối với thế hệ trẻ. Trong đó, một bộ phận thanh niên chưa xác định đúng lý tưởng sống, chưa nhận thức đầy đủ trách nhiệm đối với tương lai đất nước và chưa hình thành khát vọng cống hiến rõ ràng.

Cảnh báo xu hướng lạm dụng, phụ thuộc vào mạng xã hội, AI

Đáng chú ý, Thủ tướng cảnh báo xu hướng lạm dụng, phụ thuộc rất nhiều vào mạng xã hội và tới đây nếu không cẩn thận sẽ phụ thuộc vào trí tuệ nhân tạo (AI).

“Đây là hai mặt của vấn đề. Chúng ta dùng khoa học - công nghệ và AI để thực thi nhiệm vụ, hoạch định, điều hành chính sách, nhưng nếu lạm dụng quá mức sẽ cản trở sáng tạo, cản trở suy nghĩ, tìm tòi”, Thủ tướng nói.

Người đứng đầu Chính phủ cho rằng đây không chỉ là vấn đề của thanh niên mà còn đặt ra đối với các cấp, các ngành. Tuy nhiên, thế hệ trẻ là lực lượng tiếp cận nhanh với khoa học - công nghệ nên càng cần nhận thức rõ những tác động hai mặt của AI.

Một thách thức khác là trình độ, kỹ năng của một bộ phận thanh niên chưa đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động, nhất là khi cơ cấu ngành nghề đang chuyển dịch mạnh mẽ.

Thủ tướng đặt vấn đề, trong tương lai, một số ngành nghề sẽ không còn tồn tại, trong khi nhiều ngành nghề mới xuất hiện. Vì vậy, thanh niên phải chủ động chuẩn bị kiến thức, kỹ năng để thích ứng. Đồng thời, các cơ quan Nhà nước, bộ, ngành cũng phải có trách nhiệm chuẩn bị những điều kiện cần thiết để người trẻ tham gia thị trường lao động.

Thủ tướng tặng quà động viên 20 thanh niên tiêu biểu, đại diện cho nhiều lĩnh vực, phong trào của tuổi trẻ cả nước.

Nghiên cứu chính sách mạnh để bố trí cán bộ trẻ giữ vị trí quan trọng

Từ những vấn đề đặt ra, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành cụ thể hóa những chủ trương, chính sách về phát triển thanh niên thành các chương trình hành động, nhiệm vụ cụ thể.

Chính phủ sẽ chỉ đạo lồng ghép rõ các chỉ tiêu phát triển thanh niên khi xây dựng, thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án và dự án phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm.

Thủ tướng đề nghị Trung ương Đoàn chủ động tham gia đóng góp ý kiến khi Chính phủ và các bộ, ngành xây dựng chương trình phát triển kinh tế - xã hội, chương trình đầu tư công. Trong đó, cần tổng hợp ý kiến của thanh niên, nhất là các doanh nghiệp trẻ, doanh nghiệp do thanh niên làm chủ, để tham gia hoàn thiện cơ chế, chính sách.

“Chính phủ sẽ nghiên cứu các chính sách mạnh mẽ hơn trong việc bố trí cán bộ trẻ có năng lực đảm nhận các vị trí quan trọng, phù hợp trong hệ thống chính trị. Từng bước nâng tỷ lệ cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ ở tất cả các ngành, các cấp”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng thông tin, tại Hội nghị Trung ương 4 vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương Đảng có kết luận về cơ chế thu hút và trọng dụng nhân tài trong một số lĩnh vực chiến lược. Đảng ủy Chính phủ và Chính phủ sẽ chỉ đạo Bộ Nội vụ cụ thể hóa chương trình hành động thực hiện kết luận này.

Giao nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo, đôn đốc các ngân hàng thương mại triển khai thực chất, hiệu quả chương trình tín dụng hỗ trợ cho vay mua nhà ở xã hội đối với người trẻ theo nghị quyết của Chính phủ.

Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện đề án để có cơ chế chính sách phù hợp, kể cả tái cấp vốn cho các tổ chức tín dụng và Ngân hàng Chính sách để cho vay thuê nhà dài hạn.

Chính phủ sẽ có các giải pháp hỗ trợ, trong đó có những cơ chế, chính sách đang được trình Quốc hội tại dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), nhằm giúp người trẻ thuê, mua nhà với chi phí phù hợp, không phải mất quá nhiều nguồn lực và tài sản tích lũy để mua nhà trong bối cảnh khó khăn hiện nay.

“Những cơ chế, chính sách này tới đây về nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê chắc chắn sẽ đi vào cuộc sống. Tôi khẳng định là giá nhà ở, giá thị trường bất động sản, nhất là phân khúc cho thuê và nhà ở xã hội sẽ được Chính phủ chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ, không để gia tăng bất hợp lý, đáp ứng yêu cầu về nhà ở cho thế hệ trẻ”, Thủ tướng cam kết.

Thủ tướng giao Bộ Nội vụ phối hợp với Trung ương Đoàn phát triển các hình thức tư vấn, giới thiệu việc làm, kết nối tuyển dụng trên nền tảng số; rà soát những cơ chế, chính sách hiện hành về giải quyết việc làm, phát triển năng lực nghề nghiệp cho thanh niên.

Thủ tướng yêu cầu trong quý I/2027, Bộ Nội vụ phải đề xuất các cơ chế, chính sách mới mạnh mẽ hơn, khả thi hơn đối với thanh niên.

Với Bộ Khoa học và Công nghệ, Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu cơ chế phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao trong các lĩnh vực mới như AI, hàng không vũ trụ, năng lượng nguyên tử... (báo cáo Chính phủ trong quý IV/2026).

Đồng thời, Bộ Khoa học và Công nghệ cần tạo điều kiện để các nhà khoa học, kỹ sư trẻ có năng lực được đề xuất, chủ trì các nhiệm vụ nghiên cứu, tham gia phát triển những sản phẩm công nghệ chiến lược và giải quyết các bài toán lớn của đất nước.

Đối với UBND các tỉnh, thành phố, Thủ tướng cho biết Chính phủ sẽ chỉ đạo các địa phương xây dựng môi trường thuận lợi cho thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; chủ động lựa chọn những vấn đề phát triển của địa phương để đặt hàng thanh niên, trí thức trẻ và doanh nghiệp trẻ tham gia giải quyết...