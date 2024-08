Thủ tướng điện đàm với Thủ tướng Thái Lan

Chiều 29/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã điện đàm với Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra nhân dịp bà nhậm chức Thủ tướng thứ 31 của Thái Lan.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trân trọng chuyển lời thăm hỏi và chúc sức khỏe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Nhà Vua, Hoàng hậu và Hoàng gia Thái Lan; chúc mừng bà Paetongtarn Shinawatra được Nhà Vua phê chuẩn làm Thủ tướng Thái Lan; tin tưởng Chính phủ Thái Lan và nhân dân Thái Lan sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Thủ tướng Chính phủ cũng khẳng định chính sách đối ngoại nhất quán của Việt Nam là coi trọng và mong muốn đưa quan hệ Việt Nam-Thái Lan phát triển ngày càng mạnh mẽ, tin cậy và thực chất.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng gửi lời thăm hỏi Chính phủ và nhân dân Thái Lan về tình hình lũ lụt nghiêm trọng tại khu vực miền Bắc Thái Lan vừa qua.

Thủ tướng Thái Lan chúc mừng nhân dịp Quốc khánh lần thứ 79 của Việt Nam; cảm ơn Thủ tướng Chính phủ đã gửi thư và gọi điện chúc mừng nhân dịp bà đảm nhận cương vị mới; nhấn mạnh Việt Nam là láng giềng gần gũi và đối tác quan trọng của Thái Lan ở khu vực; đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam; khẳng định sẵn sàng hợp tác với Thủ tướng Chính phủ Việt Nam nhằm tăng cường hợp tác hiệu quả toàn và diện giữa hai nước, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định ở khu vực.

Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra cũng cảm ơn Việt Nam đón tiếp rất trọng thị và chu đáo Công chúa Thái Lan Maha Chakri Sirinhorn thăm Việt Nam (13-15/8/2024).

Hai Thủ tướng đánh giá quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Thái Lan đang phát triển mạnh mẽ, hiệu quả trên các lĩnh vực; nhất trí cần sớm nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác Chiến lược toàn diện.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao Thái Lan giữ vị trí đối tác thương mại lớn nhất và là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ hai của Việt Nam trong ASEAN; khẳng định sẽ tiếp tục tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Thái Lan kinh doanh hiệu quả tại Việt Nam; ủng hộ sáng kiến “Sáu quốc gia, một điểm đến” của Thái Lan nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch giữa các nước ASEAN; mong muốn hai bên hợp tác chặt chẽ thúc đẩy kết nối giao thông vận tải trong khu vực; tăng cường hợp tác văn hóa, giáo dục-đào tạo, giao lưu nhân dân, tạo thuận lợi và phát huy vai trò cầu nối hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra nhất trí với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về sự cần thiết phải phối hợp chặt chẽ, tháo gỡ khó khăn, phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt 25 tỷ USD ; tăng cường gắn kết giữa hai nền kinh tế thông qua triển khai hiệu quả Chiến lược “Ba kết nối."

Thủ tướng Thái Lan cho rằng Việt Nam và Thái Lan là hai nền kinh tế có mối liên kết chặt chẽ và bổ trợ lẫn nhau; mong muốn hai nước cùng hợp tác phát huy lợi thế để cùng nhau trở thành động lực tăng trưởng kinh tế chính trong khu vực.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Việt Nam và Thái Lan tiếp tục hợp tác chặt chẽ, củng cố đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN, ủng hộ Lào hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch ASEAN 2024, phát triển bền vững tiểu vùng Mekong; phối hợp giữ vững lập trường chung của ASEAN về Biển Đông, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trân trọng mời Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra sớm thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì kỳ họp Nội các chung Việt Nam-Thái Lan lần thứ 4.

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã vui vẻ nhận lời; mong được gặp và trao đổi trực tiếp nhân dịp hai Thủ tướng cùng tham dự hội nghị đa phương như Hội nghị cấp cao ASEAN trong thời gian tới.

