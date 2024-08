Thủ tướng chủ trì phiên họp Tiểu ban Kinh tế - xã hội Đại hội XIV

Tham dự phiên họp có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, lãnh đạo các địa phương là thành viên Tiểu ban; Thường trực Tổ biên tập của Tiểu ban.

Phiên họp nhằm rà soát các công việc của Tiểu ban, xác định các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới và cho ý kiến với dự thảo Báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2026 -2030, trước khi báo cáo Bộ Chính trị cho ý kiến để trình Hội nghị Trung ương lần thứ 10, khóa XIII.

Sau Phiên họp thứ hai, Tiểu ban đã chủ động, tích cực, nỗ lực triển khai và hoàn thành nhiều nội dung công tác bảo đảm tiến độ, chất lượng. Trong đó, đã trình Hội nghị Trung ương 9 thông qua Đề cương chi tiết của Báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng Dự thảo Báo cáo kinh tế - xã hội; nghiên cứu, đối chiếu, cập nhật nội dung của Dự thảo Báo cáo Chính trị theo nguyên tắc Báo cáo Chính trị là báo cáo trung tâm, Báo cáo kinh tế - xã hội là báo cáo chuyên đề; rà soát nội dung theo chỉ đạo của Trung ương và nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Phiên họp Thường trực Tiểu ban Văn kiện ngày 14/8/2024.

Tiểu Ban đã tổ chức các đoàn công tác khảo sát, làm việc với 4 vùng: Trung du miền núi phía bắc, Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, Tây Nguyên; nghiên cứu các báo cáo, đề xuất, kiến nghị có giá trị từ thực tiễn của các địa phương qua các buổi làm việc tại các vùng và các chuyên đề nghiên cứu chuyên sâu của một số bộ, ngành về các lĩnh vực quan trọng, then chốt.

Ngày 21/8 vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp Thường trực Tiểu ban với Thường trực Tổ Biên tập của Tiểu ban. Tại cuộc họp này, các thành viên Thường trực Tiểu ban đã có nhiều ý kiến đóng góp và đã được tiếp thu, cập nhật vào dự thảo Báo cáo để trình Phiên họp toàn thể của Tiểu ban.

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về Phiên họp thứ ba của Tiểu ban Kinh tế - xã hội Đại hội XIV của Đảng.

