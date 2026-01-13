Thủ tướng chủ trì phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo quốc gia về dữ liệu

Chiều ngày 12/1, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về dữ liệu, chủ trì phiên họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo.

Đồng chủ trì phiên họp được kết nối trực tuyến tới các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo: Nguyễn Chí Dũng, Phạm Thị Thanh Trà.

Tham dự phiên họp có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo; đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan, thành viên Ban chỉ đạo, lãnh đạo các địa phương.

Ban Chỉ đạo quốc gia về dữ liệu là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị và giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo chỉ đạo, phối hợp thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế chính sách, các giải pháp quy mô quốc gia về dữ liệu, hoạt động xây dựng, phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành; tích hợp, đồng bộ, lưu trữ, chia sẻ, phân tích, khai thác, điều phối dữ liệu tại Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia và giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành về dữ liệu.

Theo chương trình phiên họp, Ban Chỉ đạo cho ý kiến về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo; Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban Chỉ đạo; một số vấn đề trọng tâm trong triển khai công tác trên lĩnh vực dữ liệu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh vai trò quan trọng của dữ liệu; việc xây dựng cơ sở dữ liệu là công việc quan trọng, ý nghĩa lớn - Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban chỉ đạo nhấn mạnh vai trò quan trọng của dữ liệu; việc xây dựng cơ sở dữ liệu là công việc quan trọng, ý nghĩa lớn.

Diễn ra trong không khí phấn khởi của những ngày đầu Năm mới 2026, hướng tới Đại hội XIV của Đảng, phiên họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm thống nhất nhận thức, tầm nhìn, các nội dung cụ thể để hành động, xây dựng cơ sở dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống", thống nhất, dùng chung, qua đó phát triển trí tuệ nhân tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển nhanh, bền vững.

Thủ tướng nêu rõ, phiên họp được tổ chức với một tâm thế vừa khẩn trương, vừa quyết liệt trước những yêu cầu cấp bách của đất nước. Đảng, Nhà nước và Chính phủ đã xác định mục tiêu tăng trưởng 10% trở lên trong thời gian tới để tạo thế, tạo đà, tạo lực, tạo niềm tin, tạo nền tảng đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới giàu mạnh, văn minh, phồn vinh và hạnh phúc. Để hiện thực hóa khát vọng lớn lao đó, chúng ta không thể chỉ dựa vào các động lực tăng trưởng truyền thống vốn đang dần tới hạn, mà cần phải nhanh chóng khơi thông và khai thác triệt để, hiệu quả các động lực tăng trưởng mới như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn... đặc biệt là dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, kinh tế dữ liệu, Bộ Chính trị và đồng chí Tổng Bí thư rất quan tâm vấn đề này.

Thủ tướng nêu rõ, phiên họp được tổ chức với một tâm thế vừa khẩn trương, vừa quyết liệt trước những yêu cầu cấp bách của đất nước - Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Bộ Chính trị đã ban hành nhiều Nghị quyết trụ cột, chiến lược mang tính đột phá để thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn tới, trong đó, Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia đã chỉ rõ: "khai thác tối đa tiềm năng của dữ liệu, đưa dữ liệu thành tư liệu sản xuất chính, thúc đẩy phát triển nhanh cơ sở dữ liệu lớn, công nghiệp dữ liệu, kinh tế dữ liệu". Thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương quyết liệt triển khai Nghị quyết số 57 với tinh thần "Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ đã thống nhất, Quốc hội đồng tình, Nhân dân ủng hộ, chỉ bàn làm, không bàn lùi", "tranh thủ từng giờ, từng phút".

Thủ tướng cho biết, thế giới đang chứng kiến sự phát triển như vũ bão, chưa từng có của dữ liệu với tốc độ tăng trưởng bình quân trên 25%/năm, biến dữ liệu thành nguồn tài nguyên mới có giá trị cao trong kỷ nguyên số. Thời gian qua, chúng ta đã đạt nhiều kết quả tích cực trong phát triển dữ liệu, cùng với bước đột phá về chuyển đổi số và làn sóng trí tuệ nhân tạo đang lan tỏa sâu rộng. Nhiều chuyên gia kinh tế nhận định, đây là thời điểm vàng để Việt Nam bứt phá trong lĩnh vực dữ liệu, nếu quản trị dữ liệu hiệu quả kết hợp với sức mạnh của trí tuệ nhân tạo, lĩnh vực này có thể tạo ra doanh thu 80 tỷ USD vào năm 2030. Điều này khẳng định, dữ liệu đã thực sự là một lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế, một động lực tăng trưởng mới.

Thủ tướng đánh giá, bên cạnh kết quả tích cực, chúng ta vẫn đối mặt với "điểm nghẽn" về thể chế và hành lang pháp lý chưa theo kịp thực tiễn; dữ liệu thiếu kết nối, chia sẻ thực chất giữa các bộ, ngành, địa phương trong khi chất lượng dữ liệu còn thấp và thiếu chuẩn hóa. Bên cạnh đó, hạ tầng trung tâm dữ liệu chưa đáp ứng được yêu cầu cho phát triển dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, cộng với sự thiếu hụt trầm trọng nhân lực chất lượng cao và nguy cơ mất an toàn an ninh mạng, đang là những rào cản lớn kìm hãm sự hình thành thị trường dữ liệu và năng lực trí tuệ nhân tạo tự chủ quốc gia.

Các đại biểu tham dự Phiên họp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Để Phiên họp đạt kết quả tốt, Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích và trả lời các câu hỏi: Làm thế nào để giải quyết hiệu quả, triệt để bài toán dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung" ngay từ nguồn? Làm thế nào để phá bỏ tư duy "cát cứ dữ liệu" và thực hiện kết nối, chia sẻ thực chất, hiệu quả? Làm thế nào để cân bằng giữa mở dữ liệu và bảo vệ dữ liệu cá nhân, bảo vệ an ninh quốc gia? Làm thế nào để hình thành và phát triển thị trường dữ liệu và làm sao định giá dữ liệu một cách khoa học, đúng giá trị? Mô hình vận hành Sàn dữ liệu như thế nào để vừa phát triển, vừa kiểm soát được rủi ro?

Thủ tướng cũng đặt vấn đề, chiến lược nào để hình thành, xây dựng và phát triển trí tuệ nhân tạo tự chủ mang bản sắc và tri thức Việt Nam? Làm sao để huy động nguồn dữ liệu tiếng Việt khổng lồ (như văn hóa, nghệ thuật, lịch sử, địa lý, pháp luật...) để phát triển trí tuệ nhân tạo tự chủ của người Việt Nam, cho người Việt Nam? Bài toán nào để phát triển hạ tầng tính toán và năng lượng cho Trung tâm dữ liệu với các siêu máy chủ?

Cùng với đó, tại sao đến nay vẫn còn một số cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành trọng yếu tiến độ triển khai chậm, chưa hoàn thành số hóa, dữ liệu hóa và tập trung dữ liệu về Trung ương? Triển khai giải pháp mạnh mẽ nào để chấm dứt việc xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành theo kiểu mỗi nơi một công nghệ, một chuẩn khác nhau?

Thủ tướng cũng đề nghị các đại biểu chia sẻ các xu hướng phát triển dữ liệu trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Đồng thời, xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm mang tính bứt phá thời gian tới.