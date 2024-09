Thủ tướng chủ trì Hội nghị rút kinh nghiệm về ứng phó bão số 3

Sáng 28/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả bão số 3. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ, trực tuyến tới điểm cầu 26 tỉnh, thành phố phía Bắc từ Thanh Hóa trở ra.

Dự hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ; lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Mở đầu Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh bão số 3 (Yagi) và mưa lũ sau bão đã gây thiệt hại rất lớn về người, tài sản, ảnh hưởng đến sức khỏe, cuộc sống và tinh thần của nhân dân.

Bão số 3 đã qua đi, nhưng hậu quả và những ảnh hưởng của cơn bão là rất nặng nề, nhiều người mất tích vẫn chưa được tìm thấy, sang chấn tinh thần của một bộ phận nhân dân; nhiều gia đình vẫn phải ở trong những nơi ở tạm, nhiều bản làng rất lâu mới trở lại cuộc sống bình thường.

Nhiều công trình hạ tầng cầu, đường, điện, nước, sóng internet… đã và đang được khắc phục. Nhiều chính sách của Chính phủ đang được tích cực thực hiện để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, đưa cuộc sống, sản xuất dần trở lại bình thường.

Tuy nhiên, doanh nghiệp, người dân còn rất khó khăn, ảnh hưởng sau cơn bão vẫn còn rất lớn, cần có thời gian và nhiều hơn nữa các chính sách, cách làm thiết thực để khắc phục hậu quả và phục hồi sản xuất kinh doanh nhanh hơn, hiệu quả hơn.

Theo Thủ tướng Chính phủ, ngay sau khi bão đổ bộ, Bộ Chính trị, dưới sự chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã họp, ban hành Kết luận chỉ đạo về công tác ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 3 và mưa lũ.

Chính phủ đã tổ chức nhiều hội nghị, các cuộc họp; lãnh đạo Chính phủ đã kiểm tra trực tiếp tại các địa phương; tổ chức các cuộc họp để chỉ đạo công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả bão số 3.

Ngay sau Hội nghị ngày 15/9, ngày 17/9/2024 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 143-NQ/CP về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 3, nhanh chóng ổn định tình hình, hỗ trợ nhân dân, khôi phục sản xuất kinh doanh, tích cực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểm soát tốt lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Các bộ, ngành, địa phương, các lực lượng đã phối hợp chặt chẽ, nhanh chóng trong thời khắc “nước sôi lửa bỏng.”

Chính phủ đã kịp thời ban hành Nghị quyết với các nhiệm vụ rất cụ thể cho các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị.

Nhân dân cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài đã chung sức, đồng lòng hướng về đồng bào bị bão, lũ, với tất cả “tình dân tộc, nghĩa đồng bào.”

Biểu dương các Thành viên Chính phủ, Bộ trưởng, Trưởng ngành, các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là các lực lượng chủ công như Quân đội, Công an, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, ngành Điện lực, Viễn thông phải trực tiếp ứng phó tại hiện trường; cảm ơn nhân dân đã luôn chia sẻ, đồng hành, rất ủng hộ và tin tưởng vào Đảng, Nhà nước để ứng phó và khắc phục hậu quả bão số 3.

Với tinh thần “tất cả vì nhân dân, tất cả vì sự phát triển đất nước,” Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đại biểu đóng góp ý kiến, khẳng định những mặt được, chỉ ra những hạn chế, cần rút kinh nghiệm trong công tác dự báo, phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả số 3; nhiệm vụ, giải pháp để tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả trong thời gian tới, trước mắt nhanh chóng ổn định tình hình, hỗ trợ nhân dân, đẩy mạnh khôi phục sản xuất kinh doanh, tích cực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểm soát tốt lạm phát.

