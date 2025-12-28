Thủ tướng ấn tượng sự trưởng thành toàn ngành VHTTDL

Tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của ngành văn hóa, thể thao và du lịch, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận và bày tỏ ấn tượng với sự trưởng thành toàn diện của toàn ngành, đồng thời nêu bật định hướng nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới.

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của ngành văn hóa, thể thao và du lịch được tổ chức ngày 27/12. Hội nghị có điểm cầu chính tại trụ sở Chính phủ, kết nối tới trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL), cùng 34 điểm cầu tại trụ sở UBND các tỉnh thành phố trực thuộc T.Ư. Hội nghị có sự tham dự và chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Sự trưởng thành về mọi mặt

Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận và biểu dương thành tích của Bộ và ngành văn hóa, thể thao và du lịch trong năm 2025 và nhiệm kỳ 2021-2025, trong bối cảnh xã hội có nhiều khó khăn, thách thức. Những thành tựu của ngành cũng đóng góp vào thành tựu chung của đất nước.

"Với sự quan tâm rất rõ nét của Đảng, Nhà nước, ngành văn hóa, thể thao và du lịch đã có sự trưởng thành, lớn mạnh toàn diện, mọi mặt và rất đáng tự hào", Thủ tướng phát biểu.

Thủ tướng nhấn mạnh 9 điểm sáng nổi bật của Bộ và ngành văn hóa, thể thao và du lịch. Sau đó, khái quát những kết quả, thành tựu của ngành trong năm 2025 và nhiệm kỳ 2021-2025 bằng những từ khóa sau: Văn hóa chiều sâu, lan tỏa; thể thao trọng tâm, trọng điểm; du lịch tăng tốc, bứt phá; truyền thông niềm tin củng cố; nội bộ thương yêu, giúp đỡ; thành tựu nâng tầm, nâng hạng.

Bên cạnh kết quả đạt được, Thủ tướng đồng tình với một số hạn chế và những bài học kinh nghiệm của ngành mà các đại biểu đã chỉ ra. Thủ tướng nhấn mạnh thêm, sự thụ hưởng của người dân trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch đã có nhiều bước tiến nhưng vẫn còn nhiều dư địa để khai thác.

Thủ tướng khái quát các nhiệm vụ, giải pháp cho Bộ, ngành văn hóa, thể thao và du lịch bằng 32 chữ: Thể chế cạnh tranh, hạ tầng hiện đại, con người thông minh, kết nối toàn cầu, thành tựu tỏa sáng, bộ máy tinh gọn, nhân dân thụ hưởng và bạn bè ngưỡng mộ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng chỉ rõ 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm mà ngành cần tập trung triển khai trong thời gian tới. Thủ tướng yêu cầu quán triệt, tổ chức thực hiện hiệu quả, thực chất các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục đột phá mạnh mẽ về thể chế, chính sách, pháp luật, thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, kiên quyết từ bỏ tư duy "không biết vẫn quản", "không quản được thì cấm", quán triệt tinh thần "ai làm tốt nhất thì giao"; phân công nhiệm vụ theo tinh thần "6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả".

Bên cạnh đó, toàn ngành cần tiếp tục tập trung phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, xây dựng môi trường văn hóa nhân văn, văn minh, hiện đại.

Thủ tướng nhấn mạnh việc ưu tiên nguồn lực cho Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa, thúc đẩy các ngành công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí và thị trường văn hóa để nghệ sĩ phát huy tài năng, người dân được thụ hưởng thành quả.

Thủ tướng cũng yêu cầu tạo đột phá trong phát triển thể thao với tầm nhìn dài hạn; tái cấu trúc du lịch để thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phấn đấu năm 2026 đón 25 triệu lượt khách quốc tế; phát huy vai trò xung kích của báo chí, truyền thông, đồng thời đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hoàn thành cơ sở dữ liệu ngành trong quý I/2026.

Những bước tiến chưa từng có

Báo cáo tổng kết về hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch năm 2025, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng khẳng định năm 2025, ngành văn hóa, thể thao và du lịch có những bước tiến chưa từng có.

"Để có kết quả đó, ngành đã nhận được sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của T.Ư Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ của các ban, bộ, ngành, địa phương", Bộ trưởng Bộ VHTTDL nêu.

Đây cũng là kết quả của sự kết tinh trí tuệ, tâm huyết, công sức, mồ hôi của tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành. Đặc biệt là đội ngũ văn nghệ sĩ, huấn luyện viên, vận động viên, cán bộ văn hóa ở cơ sở, đang ngày đêm miệt mài thắp sáng ngọn đèn văn hóa.

Bộ trưởng Bộ VHTDL Nguyễn Văn Hùng báo cáo tổng kết về hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch năm 2025.

Trong năm 2025 và nhiệm kỳ 2021-2025 đã đánh dấu bước chuyển quan trọng trong nhận thức và hành động về văn hóa, theo hướng sâu sắc, toàn diện và bền vững hơn. Tư duy quản lý được chuyển đổi căn bản từ làm văn hóa sang quản lý nhà nước, quản trị và kiến tạo phát triển thông qua hoàn thiện thể chế, chính sách, với nhiều luật, nghị định, thông tư mới mang tính đột phá.

"Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 được Quốc hội khóa XV thông qua sẽ tạo động lực mạnh mẽ để phát triển văn hóa", Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nêu.

Lãnh đạo Bộ VHTTDL cho biết thêm môi trường văn hóa lành mạnh từng bước hình thành, di sản văn hóa được bảo tồn, phát huy hiệu quả, trở thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội.

Trong nhiệm kỳ 2021-2025, giá trị sản xuất của các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đóng góp ước bình quân đạt 1,059 triệu tỷ đồng ( 44 tỷ USD ). Bình quân 5 năm tốc độ tăng trưởng về số lượng các cơ sở kinh tế hoạt động trong các ngành công nghiệp văn hóa ước đạt 7,2%/năm.

"Công nghiệp văn hóa, văn hóa số, kinh tế sáng tạo bước đầu hình thành hệ sinh thái; nhiều mô hình mới, cách làm hiệu quả được triển khai, tạo động lực tăng trưởng mới cho ngành. Điện ảnh ghi dấu ấn đậm nét hàng loạt bộ phim đạt doanh thu trên 100 tỷ, đặc biệt bộ phim Mưa đỏ do Điện ảnh Quân đội Nhân dân sản xuất đã đạt được thành công vang dội, đánh dấu lần đầu tiên bộ phim được nhà nước đầu tư cán đích doanh thu gần 800 tỷ", Bộ trưởng Bộ VHTTDL cho biết.

Bên cạnh đó, văn hóa đối ngoại đạt nhiều dấu mốc lịch sử, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Thể thao, du lịch tiếp tục bứt phá mạnh mẽ, khẳng định tầm vóc quốc gia, trong khi báo chí, truyền thông giữ vai trò dòng chủ lưu, góp phần xây dựng hình ảnh Việt Nam hòa bình, nhân văn và phát triển.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho rằng năm 2026 - năm bắt đầu chặng đường 5 năm, triển khai Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam, Bộ VHTTDL và toàn ngành phải “dám nghĩ lớn, hành động lớn, thực hiện những cải cách lớn với quyết tâm chính trị cao nhất và nỗ lực bền bỉ nhất” như chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, tại các Hội nghị toàn quốc quán triệt các nghị quyết của Bộ Chính trị”.

Đồng thời, tập trung toàn ngành “làm việc nào ra việc đấy, việc nào dứt việc đấy”, phân công trong kế hoạch bảo đảm 6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền... như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

“Tiếp tục triển khai mạnh mẽ 3 trụ cột về thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực về văn hóa, thể thao, thông tin và du lịch đặt trong bối cảnh Chính phủ số, môi trường số, kinh tế số, xã hội số”, Bộ trưởng khẳng định.