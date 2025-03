Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình phụ trách báo chí, truyền hình

Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng vừa ký quyết định về việc phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo bộ.

Theo đó, Bộ trưởng lãnh đạo, quản lý toàn diện các mặt công tác của bộ; trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực như: chiến lược, quy hoạch, đầu tư phát triển ngành văn hóa, thể thao, du lịch, báo chí; xây dựng Đảng; bảo vệ chính trị nội bộ; phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Bộ trưởng trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các đơn vị như: Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Kế hoạch, Tài chính; Vụ Pháp chế và Cục Hợp tác quốc tế; theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác của ngành tại TP Hà Nội và TP.HCM.

Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực: báo chí, truyền thông; phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử; thông tin cơ sở và thông tin đối ngoại; nghiên cứu văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch.

Ngoài ra, Thứ trưởng Lê Hải Bình còn giúp Bộ trưởng theo dõi và chỉ đạo công tác chuyên môn đối với các cơ quan, đơn vị sau: Cục Báo chí; Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại; Văn phòng Bộ và các đơn vị sự nghiệp công lập (Báo Văn hóa; Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật; Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam).

Theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực công tác của ngành tại các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Đông Bắc Bộ và Đồng bằng Sông Hồng. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bộ trưởng.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực: nghệ thuật biểu diễn; điện ảnh; mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm; quản lý Nhà nước về văn học; cải cách hành chính; quốc phòng - an ninh của Bộ.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực: văn hóa cơ sở, gia đình, thư viện; văn hóa dân tộc; thi đua, khen thưởng và thanh tra.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực: thể dục thể thao, di sản văn hóa và bảo tàng. Giúp Bộ trưởng theo dõi và chỉ đạo công tác chuyên môn đối với các cơ quan, đơn vị sau: Cục Thể dục thể thao; Cục Di sản văn hóa và các đơn vị sự nghiệp công lập.

Thứ trưởng Hồ An Phong theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực: du lịch; bản quyền tác giả; công nghiệp văn hóa; đổi mới và phát triển doanh nghiệp; xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.

Thứ trưởng Phan Tâm theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực: xuất bản, in và phát hành; đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao, du lịch; khoa học công nghệ và môi trường; chuyển đổi số.

Ngoài ra, Thứ trưởng Phan Tâm còn giúp Bộ trưởng theo dõi và chỉ đạo công tác chuyên môn đối với các cơ quan, đơn vị sau: Cục Xuất bản, In và Phát hành; Vụ Khoa học công nghệ, Đào tạo và Môi trường và các đơn vị sự nghiệp.

Những cuốn sách của Tổng Bí thư Tô Lâm

Tổng Bí thư Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.