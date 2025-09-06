Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Thứ trưởng Bộ NN&MT giữ chức Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu

  • Thứ bảy, 6/9/2025 16:02 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Minh Ngân được Ban Bí thư chỉ định giữ chức Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 6/9, Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Le Minh Ngan Lai Chau anh 1

Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Lê Minh Ngân. Ảnh: Báo Lai Châu.

Theo quyết định của Ban Bí thư, ông Lê Minh Ngân thôi giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường để điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2020-2025.

Tân Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân sinh năm 1969, quê quán tỉnh Quảng Bình (nay là tỉnh Quảng Trị).

Trong quá trình công tác, ông Ngân từng đảm nhiệm các chức vụ: Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2016-2021, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thực hiện chủ trương sắp xếp bộ máy, ngày 19/2, Thủ tướng ký quyết định điều động, bổ nhiệm ông Lê Minh Ngân giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Trước đó, ngày 3/9, Thủ tướng ký quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu, giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế.

Ông Đặng Minh Thông được chuẩn y làm Phó bí thư Thành ủy TP.HCM

Bộ Chính trị đã chuẩn y ông Đặng Minh Thông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, giữ chức Phó bí thư Thành ủy TP.HCM (mới).

17:24 1/7/2025

Ông Đặng Khánh Toàn giữ chức Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng

Bộ Chính trị quyết định ông Đặng Khánh Toàn thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nam Định; điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó chánh Văn phòng TW Đảng.

06:33 1/7/2025

Ông Lê Hồng Quang giữ chức Phó trưởng ban Nội chính Trung ương

Ông Lê Hồng Quang thôi tham gia BCH, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2020-2025; điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng ban Nội chính Trung ương.

21:40 30/6/2025

Những cuốn sách của Tổng Bí thư Tô Lâm

Tổng Bí thư Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.

https://vtcnews.vn/thu-truong-bo-nn-mt-giu-chuc-pho-bi-thu-thuong-truc-tinh-uy-lai-chau-ar963964.html

Anh Văn/VTC News

Lê Minh Ngân Lai Châu Tô Lâm Lai Châu Lê Minh Ngân Thứ trưởng Nông nghiệp Môi trường Bí thư Lai Châu

  • Tô Lâm

    Tô Lâm

    Ông Tô Lâm là Bộ trưởng Công an; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII; đại biểu Quốc hội khóa XIV. Ông từng giữ chức vụ Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh I, thứ trưởng Bộ Công an. Ông được phong hàm thiếu tướng (2007), trung tướng (2010), thượng tướng Công an nhân dân (2014).

    • Chức vụ: Bộ trưởng Công an
    • Năm sinh: 1957
    • Quê quán: Hưng Yên
    • Học vị, học hàm: Giáo sư ngành khoa học an ninh, Tiến sĩ luật

  • Lai Châu

    Lai Châu
    • Diện tích: 9.069,5 km²
    • Dân số: 471.000 người
    • Phân chia hành chính: 1 Thành Phố, 7 Huyện
    • Vùng: Tây Bắc
    • Mã điện thoại: 213
    • Biển số xe: 25

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý