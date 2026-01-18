Thứ trưởng Bộ GD&ĐT: Tiếng Anh và chuyển đổi số là kỹ năng để hội nhập

Không còn dừng lại ở môn học kiến thức, tiếng Anh được xác lập là “năng lực cốt lõi” để hình thành thế hệ công dân toàn cầu.

Tại đêm chung kết Speak Up 2025, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng khẳng định lộ trình đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai là định hướng chiến lược, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng.

Tiếng Anh - từ môn học kiến thức đến năng lực hội nhập

Tối 17/1, vòng chung kết Speak Up 2025 diễn ra tại nhà hát TP.HCM. Tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh giáo dục Việt Nam đang thực hiện cuộc đổi mới căn bản và toàn diện.

Theo Thứ trưởng, chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã và đang triển khai đổi mới phương pháp dạy học, trong đó tập trung hình thành phẩm chất năng lực cho học sinh. Ngoài kiến thức văn hóa, hai điều kiện rất quan trọng để hòa nhập với thế giới là kỹ năng về chuyển đổi số và ngoại ngữ.

“Với yêu cầu hội nhập ngày càng cao, cùng mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước và đưa học sinh Việt Nam trở thành công dân toàn cầu, tiếng Anh là kỹ năng rất quan trọng”, Thứ trưởng khẳng định.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng phát biểu tại chung kết Speak Up 2025.

Đáng chú ý, thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị, Bộ GD&ĐT đang tích cực xây dựng lộ trình từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Đây được xem là một trong những mục tiêu giáo dục, thể hiện quyết tâm nâng cao năng suất lao động và sức cạnh tranh của quốc gia trong kỷ nguyên kết nối toàn cầu.

Hệ sinh thái “ba nhà”

Thứ trưởng nhận định để đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai cần chuyển đổi cả về chương trình giảng dạy, phương pháp giảng dạy, nhận thức và tư duy. Để làm được điều đó, không chỉ riêng nhà nước hay trường học mà cần phải liên kết với doanh nghiệp và xã hội hóa rất cao. Việc các Sở GD&ĐT, nhà trường phối hợp với tổ chức giáo dục quốc tế nhiều năm qua trong công tác dạy và học ngoại ngữ - là chủ trương rất đúng đắn.

Thí sinh trong vòng thi phản biện bằng tiếng Anh.

Cuộc thi Speak Up 2025, do tổ chức giáo dục ILA Việt Nam thực hiện, là một minh chứng cho sự kết hợp chặt chẽ này. Với hơn 30 năm đồng hành cùng giáo dục Việt Nam, ILA kiên trì xây dựng sân chơi học thuật, góp phần đưa tiếng Anh ra khỏi khuôn khổ lớp học, trở thành công cụ giúp học sinh rèn luyện tư duy, bản lĩnh và khả năng hội nhập.

Thứ trưởng cũng lưu ý các sở, ban, ngành địa phương và nhà trường cần lựa chọn hoạt động giáo dục thiết thực, phù hợp để phát triển phẩm chất năng lực cho các em. Từ đó, các hoạt động sẽ giúp học sinh có điều kiện tiếp cận với chương trình và thầy cô giáo có năng lực, phương pháp cùng kỹ năng.

Speak Up 2025 - khi học sinh tư duy bằng tiếng Anh

Speak Up 2025 diễn ra từ tháng 9, với gần 20.000 thí sinh toàn quốc tham dự. Vòng chung kết Speak Up 2025 với chủ đề “Voice in Power - tiếng nói là sức mạnh” quy tụ top 8 thí sinh xuất sắc ở 2 bảng Super Juniors (8-11 tuổi) và Smart Teens (12-16 tuổi). Các em trải qua 3 phần thi đòi hỏi cao về tư duy và bản lĩnh: Thuyết trình, biểu diễn tài năng và tranh biện trực tiếp.

Thí sinh thể hiện tài năng piano tại chung kết Speak Up 2025.

Ông Jonathan Bird, Giám đốc đào tạo ILA Việt Nam, đánh giá chất lượng thí sinh năm nay ở mức cao nhất từ trước đến nay. Ông nhận định: “Các em thể hiện dải kỹ năng tiếng Anh rất đa dạng, từ nền tảng ngôn ngữ vững vàng, sự tự tin cho đến niềm đam mê và khả năng thích ứng trên sân khấu. Điều ấn tượng nhất là các em thực sự sử dụng tiếng Anh để thể hiện tư duy và quan điểm cá nhân”.

Nhiều dự án và bài hùng biện tại đêm chung kết cho thấy các em có thể sử dụng tiếng Anh như công cụ tư duy và đối thoại, nếu được đặt trong hệ sinh thái giáo dục phù hợp.

Giá trị vượt ra ngoài giải thưởng

Khép lại Speak Up 2025, các thí sinh xuất sắc được trao giải thưởng giá trị, bao gồm chuyến du học hè quốc tế và học bổng dài hạn với tổng trị giá gần 1 tỷ đồng . Quán quân bảng Super Juniors thuộc về em Lê Quang Phúc (8 tuổi, ILA Vũng Tàu). Bảng Smart Teens gọi tên Quán quân Nguyễn Khánh Hân (12 tuổi, ILA Phan Văn Trị, TP.HCM).

Quán quân của hai bảng đấu thuộc về Lê Quang Phúc và Nguyễn Khánh Hân.

Tuy nhiên, theo đánh giá của giới chuyên môn, giá trị lớn nhất mà cuộc thi mang lại chính là sự tự tin, năng lực diễn đạt và khát vọng hội nhập. Mỗi học sinh có thể trở thành “đại sứ tương lai”, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng Việt Nam hùng cường, sánh vai cùng các cường quốc năm châu.

Với Speak Up, hành trình học tiếng Anh không dừng lại ở việc “học để thi”, mà được mở rộng thành hành trình học để thể hiện bản thân, đối thoại với thế giới và kiến tạo tương lai. Đó cũng là cách tiếp cận giáo dục hiện đại mà ILA bền bỉ theo đuổi trong suốt ba thập kỷ qua.