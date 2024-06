Thủ thành Koen Casteels lập cột mốc mới tại EURO 2024

Bỉ đã có chiến thắng đầu tiên tại EURO 2024 sau loạt trận thứ hai vòng bảng trước đối thủ Romania và riêng thủ môn Koen Casteels đã ghi dấu ấn đặc biệt trong lịch sử giải đấu. Theo đó, Koen Casteels trở thành thủ môn thứ hai có một kiến tạo thành bàn tại một kỳ EURO sau 16 năm.

Người gần đây nhất lập được thành tích này chính là Rustu Recber. Thủ môn người Thổ Nhĩ Kỳ kiến tạo cho Semih Senturk ở phút 120+1 trận gặp Croatia tại EURO 2008. Sau đó, Rustu Recber đã cùng các đồng đội giành chiến thắng trong loạt luân lưu.

Koen Casteels đang khoác áo CLB VfL Wolfsburg đang thi đấu tại Bundesliga. Trước khi đến với EURO 2024, anh chưa có quá nhiều tên tuổi. Tại giải đấu trên đất Đức, anh mang một trọng trách rất lớn: thay thế Thibaut Courtois trong khung gỗ ĐT Bỉ.

Trong trận đấu trước đó gặp Slovakia ở loạt trận đầu tiên của vòng bảng EURO 2024, Koen Casteels đã thi đấu nỗ lực. Nhưng hàng thủ của ĐT Bỉ chưa có sự ăn ý nhất định và họ đã bị thủng lưới sau một tình huống xuyên phá của đối thủ.

Sang đến trận gặp Romania vừa qua, Koen Casteels, cùng với Kevin De Bruyne, là hai cầu thủ được chấm điểm cao nhất theo Whoscored. Thủ thành sinh năm 1992 có 1 pha cứu thua quan trọng và đường kiến tạo tuyệt vời cho Kevin De Bruyne gia tăng cách biệt.

Với 3 điểm có được, ĐT Bỉ vươn lên vị trí thứ hai. Tuy vậy, họ vẫn chưa thể chắc suất đi tiếp. Và màn thể hiện của Kevin De Bruyne và các đồng đội ở trận cuối cùng vòng bảng gặp Ukraine sẽ quyết định số phận của "Quỷ Đỏ".

Mục Thể thao giới thiệu cuốn “Death or Glory: The Dark History of the World Cup” của tác giả Jon Spurling vào năm 2010. Cuốn sách viết về những chuyện hậu trường xung quanh các đội bóng lớn như Brazil, Argentina, Italy, Đức... xuyên suốt các kỳ World Cup từ 1930 đến 2006.