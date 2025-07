Thu Quỳnh lên tiếng về vai diễn bị công kích

Thu Quỳnh trở lại với phim "Có anh, nơi ấy bình yên" nhưng tiếp tục đảm nhận vai phụ. Nữ diễn viên giải thích cô chưa nhận nhân vật chính là bởi muốn dành thời gian chăm sóc con.

Mới đây, Thu Quỳnh xác nhận trở lại với vai Thanh Vân trong phim truyền hình Có anh, nơi ấy bình yên. Phim xoay quanh nhân vật Huy (Tuấn Tú) - trưởng công an xã Tiên Phong. Nơi Huy làm việc liên tiếp xảy ra những vụ việc gây mất an ninh trật tự, thậm chí có cả đường dây thao túng do Bằng - anh rể Huy - đứng đầu. Phim còn có sự tham gia của Lê Bống, NSƯT Bá Anh, Vân Dung, Vĩnh Xương...

Thanh Vân do Thu Quỳnh đảm nhận là chị gái của Huy, một cô giáo cam chịu, mang nhiều tổn thương vì bị chồng lạnh nhạt, bạo hành tinh thần. Đây tiếp tục là một vai diễn nặng ký về tâm lý của Thu Quỳnh.

Thu Quỳnh tâm sự hiện tại cô có nhiều thời gian quay phim để hoàn thành vai Thanh Vân nhờ sự hỗ trợ của gia đình. May mắn, hai con của Thu Quỳnh cũng ngoan ngoãn, tạo điều kiện giúp mẹ tập trung cho công việc.

Tuy nhiên, Thu Quỳnh một lần nữa đảm nhận vai phụ thay vì vai chính dài hơi, có câu chuyện ấn tượng hơn.

Thu Quỳnh tiếp tục đảm nhận một vai diễn nặng về tâm lý trong Có anh, nơi ấy bình yên.

Thu Quỳnh thừa nhận nhiều đồng nghiệp đau đáu thay cô vì vấn đề này. “Nhiều người hỏi tôi chưa có vai chính thì có tiếc không. Không chỉ khán giả nói vậy đâu mà các anh chị em trong nghề hay đạo diễn cũng nói thế mỗi khi trò chuyện với tôi. Tuy nhiên, tôi quan niệm vai diễn phù hợp rồi sẽ đến. Không đến sớm thì muộn, quan trọng là thời điểm nó đến, bản thân phải thực sự sẵn sàng để thể hiện vai diễn đó. Giống trái cây vậy. Mình không thể ép nó chín được mà cần chờ nó đủ thời gian”, Thu Quỳnh tâm sự.

Thu Quỳnh khẳng định cô không kén chọn vai diễn. Nếu kén chọn, Thu Quỳnh đã không chấp nhận diễn vai nhỏ. Thay vào đó, Thu Quỳnh trân trọng mỗi cơ hội đến với cô. Cô nhận nhiều loại vai ngoài thỏa mãn đam mê với nghề, còn để được gặp gỡ đồng nghiệp, khán giả.

“Không phải tôi không có lời mời đóng vai chính. Nhưng quan trọng là tôi chưa sẵn sàng. Tính tôi rất cầu toàn, nên khi đã nhận vai thì chỉ muốn làm sao hoàn thành tốt nhất có thể. Nhưng có những vai phải quay ở xa, tôi không thể chu toàn được vì còn phải chăm sóc con. Do đó tôi chưa dám nhận vai dài hơi vì sợ không thể dành toàn bộ thời gian, tâm trí”, Thu Quỳnh chia sẻ.

Một phân cảnh trong phim mới của Tuấn Tú, Thu Quỳnh. Ảnh: VFC.

Cách đây không lâu, Thu Quỳnh đảm nhận vai Liên trong Cha tôi, người ở lại. Nhân vật này gây tranh cãi, ức chế vì tính cách thích chiếm hữu, ích kỷ.

Nói về việc bị khán giả công kích, Thu Quỳnh thừa nhận việc nhận vai Liên là hơi quá sức ở thời điểm cô mới sinh con được hơn 5 tháng.

“Nếu chọn một vai diễn nhẹ nhàng, chữa lành, thong thả hơn thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Nhờ đó, tâm lý của tôi có thể sẽ bay bổng và nhẹ nhõm hơn. Nhưng Liên lại là một vai diễn nặng nề quá sức về tâm lý và gây bàn tán suốt thời gian dài. May mắn là giai đoạn đó, tôi ở Trường Sa một tuần nên không dùng điện thoại. Sau đó, tôi cũng đọc thông tin chính thống thôi chứ không đọc bình luận nhiều. Do đó, các tranh cãi cũng không ảnh hưởng nhiều tới tôi”, Thu Quỳnh chia sẻ.

Nói thêm về việc tập luyện lấy lại vóc dáng sau sinh, nữ diễn viên chia sẻ cô giảm 12 kg trong 2 tháng sau sinh.

“Tôi tập luyện khá sớm vì cũng áp lực về cân nặng. Khi bắt đầu tập luyện trở lại được, tôi tập rất chăm chỉ, gần như ngày nào cũng tập và giảm được 12 kg sau khoảng 2 tháng. Thời điểm mang bầu, tôi cũng ăn nhiều rau xanh, hạn chế đồ dầu mỡ, chiên nấu nên việc giảm cân không quá khó khăn”, Thu Quỳnh nói.