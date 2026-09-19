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Tuổi 30 mọi thứ mới chỉ bắt đầu

Cuốn sách là tập hợp những chia sẻ giản dị nhưng sâu sắc, giúp người đọc cảm thấy được đồng cảm và khích lệ. Nó khẳng định rằng tuổi 30 không phải là dấu chấm hết, mà là cơ hội để sống chủ động, bản lĩnh và dám theo đuổi ước mơ với tinh thần trưởng thành hơn.

Sách hay Ebook

Thứ quý hơn cả thời gian

  • Thứ bảy, 19/9/2026 11:10 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Nhiều người thường ví thời gian quý hơn tiền bạc, nhưng có một thứ còn quý hơn thời gian, chính là sự tập trung. Dành nhiều thời gian, nhưng không tập trung, bạn sẽ chẳng có gì.

Thời gian ảnh 1

Thời gian rất quan trọng, nhưng sự tập trung còn quan trọng hơn. Ảnh minh họa: G.F.

Trong cuốn Mười lăm bài học để định hình lại suy nghĩ, tôi đưa ra công thức: “Sự tập trung quý hơn thời gian, thời gian quý hơn tiền bạc”.

Khi một người tập trung những vấn đề quan trọng, công việc được thực hiện tốt, tiền sẽ đến một cách tự nhiên; nhưng nếu chỉ chăm chăm nhìn vào tiền bạc, tiền sẽ chạy đi nơi khác.

Đôi khi, lúc làm việc chỉ quan tâm tiền, kết quả là tiền sẽ hết hoặc đến một cách không chính đáng, quay đầu nhìn lại thì cảm thấy mất nhiều hơn được.

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc một người chẳng có gì trong tay khi đã ba mươi tuổi, chính là vì trái tim họ không tập trung vào công việc.

Làm gì cũng chỉ nhiệt huyết vài ba phút, không yêu thích việc mình làm, động một cái là trì hoãn, thiếu trách nhiệm, được ngày nào hay ngày đấy, thường cảm thấy năng lực bản thân kém cỏi, không làm được gì. Thế là, ngày qua ngày đều sống một cuộc đời tẻ nhạt, không có thay đổi hay tiến bộ.

Lâu dần, khả năng tập trung chú ý ngày một kém đi, thời gian để tâm ngày càng ngắn, và con người dần ngu ngốc.

Toàn tâm toàn ý làm tăng cảm giác hạnh phúc và năng lực của một người. Rất nhiều điều vĩ đại trên thế giới này đều bắt nguồn từ sự tập trung.

Thời đại hiện nay, mạng 5G ra đời khiến vạn vật đều kết nối và việc thu thập thông tin thật đơn giản. Chúng ta chìm đắm vào những tin rác vụn vặt, điện thoại di động khiến ta xao nhãng bất cứ lúc nào. Đến khi ngoảnh đầu nhìn lại, dần quên mất những gì cần làm.

Khả năng tập trung bị phân tán gây ra rất nhiều vấn đề. Ví dụ, ngày càng khó dụng tâm cho thứ mình yêu thích, bắt đầu làm nhiều việc cùng lúc, cảm thấy chướng ngại xuất hiện khi đi sâu vào tìm hiểu việc gì đó để vượt qua giới hạn của bản thân. Chúng ta lao vào mọi thứ, nhưng chẳng thông thạo gì.

Một khi mất đi tình yêu và nhiệt huyết, sẽ mất đi sự tập trung, một khi mất tập trung, sự nghiệp chắc chắn xuống dốc.

Vì vậy, bạn ạ, những người vẫn tay trắng ở tuổi ba mươi thường đã bị xao nhãng ngay từ khi hơn hai mươi tuổi rồi.

Tin tốt là sự tập trung cũng giống như cơ bắp, có thể lấy lại qua việc luyện tập, tin tốt hơn nữa là, ba mươi tuổi không phải quá muộn, tất cả vẫn còn kịp.

Lý Thượng Long/ Sài Gòn Books & NXB Dân trí

Thời gian Xao nhãng Vụn vặt Chăm chăm Chướng ngại Toàn tâm toàn ý

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