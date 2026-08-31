Thu nhập giúp đàn ông tăng cơ hội hẹn hò hơn phụ nữ

Một phụ nữ cũng tăng thu nhập ở mức tương đương với đàn ông, cô ấy chỉ vẫn có tỷ lệ được người khác giới liên hệ thấp hơn.

Ai đó giàu có

Quay lại với những phát hiện không có gì đáng ngạc nhiên: thu nhập ảnh hưởng đến mức độ hấp dẫn trong hẹn hò và tác động này lớn nhất đối với nam giới.

Hitsch, Hortaçsu và Ariely phát hiện rằng, khi mọi yếu tố khác đều ngang nhau, nếu một người đàn ông tăng thu nhập từ khoảng 35-50 nghìn đô lên 150-200 nghìn đô, anh ta có thể kỳ vọng tỷ lệ phụ nữ trung bình liên hệ với mình tăng thêm 8,9%. Nếu một người phụ nữ cũng tăng thu nhập ở mức tương đương, cô ấy chỉ có thể kỳ vọng tỷ lệ đàn ông liên hệ với mình tăng 3,9%.

Tất nhiên, từ lâu người ta đã biết rõ một người đàn ông với khoản thu nhập đáng kể có thể trở nên hấp dẫn trong mắt phụ nữ dị tính. Hãy xem dòng đầu tiên trong tiểu thuyết Kiêu hãnh và Định kiến của Jane Austen: “Có một sự thật mà ai cũng công nhận, đấy là một người đàn ông có tài sản khá thì hẳn sẽ muốn có một người vợ.” Hãy cân nhắc suy nghĩ của nhóm nhạc Barenaked Ladies - dù tất nhiên họ đều là nam giới: rằng nếu họ “đã có một triệu đôla”, họ có thể mua được tình yêu của ai đó.

Tài chính vững vàng giúp các cặp đôi có thêm nhiều trải nghiệm lãng mạn. Ảnh: Gretta.

Bởi vì tác động của sự giàu có đối với sức hút trong tình cảm và bởi những nỗ lực mà đàn ông bỏ ra để kiếm nhiều tiền hơn vốn đã trở thành một điều hiển nhiên, tôi thực sự ngạc nhiên khi ảnh hưởng của thu nhập lại tương đối khiêm tốn như vậy.

Tiếp theo, tôi sẽ bàn về những tác động đáng kể của nghề nghiệp đối với mức độ hấp dẫn của một người đàn ông, hoàn toàn độc lập với thu nhập của anh ta. Chẳng hạn, khi mọi yếu tố khác đều ngang nhau, nam giới nhận được nhiều sự chú ý hơn trong hẹn hò nếu họ là lính cứu hỏa thay vì bồi bàn.

Hóa ra, đôi khi việc chuyển sang một nghề nghiệp hấp dẫn hơn có thể khiến một người đàn ông trở nên đáng khao khát hơn hẳn so với việc chỉ đơn thuần tăng lương.

Ví dụ, dữ liệu từ các trang hẹn hò trực tuyến cho thấy một người đàn ông kiếm 60 nghìn đô trong ngành dịch vụ khách sạn sẽ trở nên hấp dẫn hơn nếu anh ta vẫn kiếm từng đó tiền nhưng làm lính cứu hỏa, so với khi anh ta ở lại ngành cũ và tăng thu nhập lên 200 nghìn đô. Nói cách khác, một lính cứu hỏa kiếm được 60 nghìn đô thường hấp dẫn hơn với phụ nữ dị tính so với một nhân viên ngành dịch vụ khách sạn kiếm được 200 nghìn đô.

Trong khi nhiều người đàn ông tin rằng họ cần kiếm một mức lương khá khẩm để “mua lấy” tình yêu của phụ nữ, các dữ liệu lại gợi ý việc có một nghề nghiệp thật ngầu thường hấp dẫn hơn là một công việc kiếm ra tiền nhưng lại nhàm chán.

Một nhân viên hành pháp hoặc người cứu hộ (nếu là đàn ông)

Nghề nghiệp của một người quả thực là quan trọng trong thị trường hẹn hò - nếu bạn là đàn ông.

Hitsch, Hortaçsu, và Ariely đã thu thập dữ liệu về nghề nghiệp của người tham gia từ trang web hẹn hò trực tuyến của họ. Hóa ra, nghề nghiệp của phụ nữ không ảnh hưởng đến số lượng tin nhắn mà cô ấy nhận được, khi đã tính đến mức độ hấp dẫn ngoại hình của cô ấy.

Nhưng đối với đàn ông khi muốn thu hút phụ nữ, câu chuyện lại hoàn toàn khác. Đàn ông làm việc trong một số ngành nghề nhất định nhận được nhiều tin nhắn hơn. Và điều này vẫn đúng ngay cả khi đã tính đến mọi yếu tố khác mà các nhà nghiên cứu đã tìm hiểu về họ, bao gồm cả mức thu nhập.

Nam luật sư, cảnh sát, lính cứu hỏa, quân nhân và bác sĩ nhận được nhiều tin nhắn hơn so với những người đàn ông có thu nhập tương đương, trình độ học vấn tương đương, mức độ hấp dẫn tương đương hay chiều cao tương đương. Trung bình, nếu làm kế toán, luật sư sẽ trở nên kém hấp dẫn hơn trong mắt phụ nữ.