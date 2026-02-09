Thử nghiệm thành công xe bay tách rời, nhanh nhất 150 km/h

Ngành công nghiệp xe bay ở Trung Quốc có thêm một bước phát triển mới. Mẫu xe bay mới có thể tách rời thành một mô-đun bay trên trời và một mô-đun khác chạy đồng thời dưới đất.

Theo Car News China, một loại phương tiện bay (xe bay) sử dụng năng lượng điện để cất và hạ cánh theo phương thẳng đứng - hay Electric Vertical Take-off and Landing, viết tắt eVTOL - vừa được Viện 9 thuộc Tập đoàn Khoa học và công nghệ hàng không vũ trụ Trung Quốc (CASC) cho thử nghiệm thành công.

Chuyến bay này đánh dấu lần thử nghiệm đầu tiên của eVTOL dạng mô-đun, có khả năng hoạt động cả dưới đất lẫn trên bầu trời.

Mẫu eVTOL này có cấu hình tách rời, với 3 thành phần chính gồm cánh, khoang cabin trung tâm và khung gầm, tạo thành mô-đun bay và mô-đun mặt đất. Trong chuyến bay thử nghiệm, mô-đun bay đã có thể chở theo 2 hành khách, đạt tốc độ tối đa đến 150 km/h ở độ cao dưới 3.000 m.

Mô-đun mặt đất được phát triển dựa trên khung gầm xe điện, tích hợp nhiều chức năng thông minh, được điều khiển bằng điện và có thể hoạt động trên quãng đường tối đa hơn 300 km/lần sạc.

Thiết kế của eVTOL này tích hợp cơ chế căn chỉnh và tách rời tự động, cho phép kết nối và phân tách chính xác giữa 2 mô-đun. Nhóm phát triển cho biết cấu trúc này hỗ trợ tùy biến khoang cabin cũng như nhiều loại khung gầm và các cấu hình cánh quạt khác nhau, từ đó đáp ứng các yêu cầu vận hành đa dạng.

Mẫu phương tiện bay được phát triển tuân thủ các tiêu chuẩn bay hiện hành, tích hợp loạt công nghệ từ cả lĩnh vực hàng không lẫn ôtô. Các ứng dụng tiềm năng bao gồm giao thông đô thị, logistics và ứng phó khẩn cấp.

Theo Car News China, chuyến bay thử nghiệm thành công đã hoàn tất những xác minh hiệu năng ban đầu của xe bay này, gồm cất cánh thẳng đứng có kiểm soát, độ ổn định khi bay tiến cũng như khả năng chuyển đổi giữa 2 chế độ trên không – mặt đất. Vẫn cần thêm các thử nghiệm bay khác và phê duyệt pháp lý để mẫu eVTOL do CASC phát triển có thể được triển khai vận hành thực tế.

Theo Car News China, dự án của CASC mang nhiều điểm tương đồng về ý tưởng với loạt sáng kiến eVTOL do Xpeng triển khai, bao gồm xe bay dạng mô-đun X2 và Land Aircraft Carrier.

Trong số này, Xpeng X2 đã hoàn thành các chuyến bay thử nghiệm có người ngồi torng vào năm 2023, đã thực hiện nhiều chuyến bay vượt sông, hồ ở Trung Quốc.

Nền tảng của CASC và Xpeng đều kết hợp bay điện với khả năng di chuyển trên đường, nhưng Xpeng đi theo hướng thương mại do doanh nghiệp tự chủ, còn dự án của CASC mang tính chất nhà nước nhiều hơn và hiện chỉ ở giai đoạn trình diễn.

Bên cạnh đó, các mô-đun của CASC còn có thể tách rời hoàn toàn, trong khi xe bay Xpeng giữ bộ phận eVTOL trong một bộ khung EV lớn hơn.

Nhìn chung, chuyến bay thử nghiệm thành công này đang góp phần giúp lĩnh vực hàng không tầm thấp tại Trung Quốc tiến thêm một bước phát triển mới. Bên cạnh CASC hay Xpeng, nhiều đơn vị khác đang thúc đẩy các thiết kế eVTOL cũng như các chứng nhận liên quan.