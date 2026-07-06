Thu loạt xe sang, hàng chục đồng hồ, túi xách hàng hiệu tại nhà bạn gái Mr Pips

Khám xét nơi ở của bị can Nguyễn Thanh Tâm, cơ quan điều tra thu xe sang, hàng chục đồng hồ, túi xách hàng hiệu và nhiều tiền, vàng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ban hành kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố bị can Phó Đức Nam (tức Mr Pips) về 2 tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".

Thu đồng hồ, túi xách hàng hiệu giá trị lớn

Đề nghị truy tố bị can Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) và Ngô Thị Thêu (vợ Ngọ) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bị can Nguyễn Hòa Bình (SN 1981, tức Shark Bình) bị đề nghị truy tố tội "Rửa tiền". Hơn 180 bị can khác bị truy tố các tội danh như "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền" và "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có"…

Bên cạnh hành vi phạm tội được làm rõ, Cơ quan điều tra đã thu giữ hàng nghìn tỷ đồng, hàng trăm kg vàng, hàng triệu USD, nhiều túi xách, đồng hồ xa xỉ, xe sang…, của các bị can và thu từ người thân của họ.

Những chiếc túi xách, đồng hồ xa xỉ bị thu giữ.

Như quá trình khám xét chỗ ở của bị can Nguyễn Thanh Tâm (người tình Mr Pips), cơ quan điều tra đã thu giữ 44,8 tỷ đồng , hơn 1,72 triệu USD , 67.744 đô la Singapore và nhiều ngoại tệ khác gồm 17.200 Dirham, 2.359 Ringgit, 22.960 Rupee, 6.810 Baht, 10.435 Lira, 30.855 nhân dân tệ, 231.300 Riel Campuchia cùng một số tiền xu nước ngoài. Ngoài ra, cơ quan điều tra thu nhiều trang sức, kim quý, đá quý.

Về đồng hồ, cơ quan điều tra thu giữ tổng cộng 60 chiếc của Phó Đức Nam và Nguyễn Thanh Tâm. Trong đó, 43 chiếc được xác định do Nam mua thuộc nhiều thương hiệu như Audemars Piguet, Bovet, Franck Muller, Grand Seiko, Hublot, Jacob&Co, Longines, Louis Vuitton, Omega, Patek Philippe, Richard Mille, Rolex, Vacheron Constantin…

Nam khai 5 chiếc đồng hồ khác do bạn bè, người quen tặng, gồm Jacob&Co Opera Godfather, Richard Mille và Patek Philippe. Trong khi đó, Nguyễn Thanh Tâm có 11 chiếc đồng hồ được Nam và bạn bè tặng, gồm Franck Muller, Hublot, Louis Vuitton, Rolex, Audemars Piguet, Patek Philippe, Richard Mille, Omega. Tâm khai 1 chiếc Cartier dây màu đỏ, mặt đồng hồ màu trắng là do tự mua bằng tiền của mình.

Kết luận điều tra bổ sung còn nêu, khi khám xét chỗ ở của Nguyễn Thanh Tâm, cơ quan điều tra thu giữ 33 túi xách và 3 ví hàng hiệu. Trong đó, 28 túi xách được xác định là tài sản do Phó Đức Nam và bạn bè mua tặng Tâm.

Số túi này gồm nhiều thương hiệu như Burberry, Bvlgari, Chanel, Gucci, Hermes, Louis Vuitton, Balenciaga, Dior, Dolce Garbana, Fendi, Jimmy Choo, Prada Milano. Một số túi được mô tả cụ thể như Hermes màu đỏ khóa vàng, Louis Vuitton màu xanh treo trái tim đỏ, Louis Vuitton hình trụ màu trắng đỏ, Balenciaga màu đỏ có ổ khóa hình chữ B, Dior màu hồng treo chữ "DIOR", Jimmy Choo màu đen đính đá màu trắng.

Ngoài ra, Tâm khai có 5 túi xách là do tự mua bằng tiền của mình, gồm 2 túi Bvlgari/Bulgari, 1 túi Chanel màu trắng và 2 túi Louis Vuitton dạng hình hộp. Đối với 3 chiếc ví, tài liệu điều tra xác định 1 ví Chanel màu đen là do Nam mua tặng Tâm; 1 ví Louis Vuitton màu đen có hình trái tim màu đỏ do Tâm tự mua; 1 ví Louis Vuitton màu trắng do người khác tặng Tâm.

Khi chưa bị khởi tố, Phó Đức Nam khoe hình ảnh tiền, hàng hiệu trên mạng.

Ở nhóm đồ vật, tài liệu khác, cơ quan điều tra xác định tài sản của Phó Đức Nam gồm 1 iPhone 15 Pro Max, 2 iPhone 13 Pro Max, 2 điện thoại Vertu và 1 hộp Ledger Nano X bên trong có USB màu đen.

Tài sản của Nguyễn Thanh Tâm gồm iPhone 14 Pro Max, iPhone XR, iPhone X, Samsung Galaxy S21 FE 5G, Xiaomi Redmi 9A, máy tính xách tay Dell, máy tính xách tay Asus, máy tính bảng iPad, 4 giấy chứng nhận đồng hồ và 4 vỏ hộp đựng đồng hồ.

Xe sang và bất động sản liên quan cũng bị phong tỏa

Cơ quan điều tra cũng thu giữ 3 chìa khóa xe gồm Porsche 911, Porsche Taycan và Mini Cooper được bọc ốp kim loại màu vàng, đính đá; nhiều dây chuyền, vòng tay, lắc tay, nhẫn, mặt dây chuyền bằng kim loại màu vàng, có gắn đá hoặc tạo hình tì hưu, con báo, con ngựa, rồng, chữ cái, túi xách, mặt cười, chai rượu… từ chỗ Tâm. Các tài sản này được xác định là của Phó Đức Nam.

Bên cạnh phần lớn số tài sản được xác định do Nam tặng, Nguyễn Thanh Tâm khai chỉ tự mua một số trang sức hoặc được bạn bè, người quen tặng, gồm nhiều hoa tai, dây chuyền, vòng tay, nhẫn có ký hiệu, chữ hoặc kiểu dáng liên quan đến các thương hiệu như BVLGARI, LV, Cartier.

Về giấy tờ nhà đất liên quan các bất động sản đứng tên Tâm hoặc người liên quan, Cơ quan điều tra đã thu giấy chứng nhận căn hộ D23.15.02 chung cư Belleza, phường Phú Mỹ, quận 7 cũ, TP.HCM, mang tên Nguyễn Thanh Tâm; giấy tờ thửa đất tại số 287 Nguyễn Văn Đậu, phường 11, quận Bình Thạnh cũ, TP.HCM, cập nhật chuyển nhượng cho Tâm; nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu cũ, tỉnh Tây Ninh, cũng mang tên Nguyễn Thanh Tâm...