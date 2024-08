Thu hơn 114.000 tỷ đồng thuế thu nhập cá nhân trong 7 tháng

Thu thuế thu nhập cá nhân đạt 72% dự toán và tăng 15% so cùng kỳ, chủ yếu do tăng thu thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản và chứng khoán.

Trong 7 tháng năm 2024, có 14/20 khoản thu, sắc thuế đạt khá ở mức trên 65%. Ảnh: Nam Khánh.

Số liệu của Bộ Tài chính cho thấy thu thuế thu nhập cá nhân trong 7 tháng đầu năm ước đạt khoảng 114.687 tỷ đồng , đạt 72% dự toán và tăng 15% so cùng kỳ năm trước.

Lý do chủ yếu là thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản tăng khoảng 65% và thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng chứng khoán tăng gần 33%.

Đáng chú ý, đây là một trong 14 khoản thu, sắc thuế đạt mức trên 65% kế hoạch năm. Một số khoản thu đạt tiến độ khá là thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước ước đạt gần 84%; thu từ hoạt động xổ số ước đạt 76%; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh ước đạt gần 73%...

Trong đó, một số địa phương đã tổ chức tốt công tác đấu giá đất, giao đất cho các dự án từ cuối năm 2023 phát sinh số nộp tiền sử dụng đất đầu năm nay.

Lũy kế 7 tháng, tổng thu ngân sách Nhà nước (NSNN) do cơ quan thuế quản lý ước đạt gần 1,02 triệu tỷ đồng , bằng 68,6% so với dự toán pháp lệnh, tăng gần 15% so với cùng kỳ.

Với kết quả thu NSNN nêu trên, số thu ngân sách trung ương 7 tháng đầu năm 2024 ước đạt 481.263 tỷ đồng , bằng 75% dự toán, tăng 9% so với cùng kỳ. Thu ngân sách địa phương ước đạt 538.439 tỷ đồng , bằng 64% dự toán, tăng 21% so với cùng kỳ.

"Qua phân tích kết quả thu NSNN 7 tháng có thể thấy kinh tế có dấu hiệu dần hồi phục, tình hình sản xuất, kinh doanh có sự khởi sắc. Kết quả này cho thấy tác động tích cực của các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí của Chính phủ", Bộ Tài chính đánh giá.