Cục Quản lý Dược phát hiện sai lệch trong thành phần dung dịch vệ sinh Floracy và thiếu hồ sơ của 5 mỹ phẩm khác, yêu cầu thu hồi các sản phẩm liên quan.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô dung dịch vệ sinh phụ nữ Floracy Intimate Wash chai 125 ml do phát hiện thành phần trong sản phẩm không đúng với công thức đã công bố.

Theo quyết định của Cục Quản lý Dược, sản phẩm bị thu hồi là Floracy Intimate Wash, thuộc nhãn hàng Floracy, quy cách đóng gói hộp 1 chai 125 ml, số lô 241278, ngày sản xuất 4/12/2024, hạn sử dụng đến ngày 4/12/2027.

Dung dịch vệ sinh phụ nữ Floracy bị thu hồi do công thức thực tế không đúng hồ sơ công bố. Ảnh: Vnras.

Sản phẩm có số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm 246070/24/CBMP-QLD, được cấp ngày 4/8/2024. Nhà sản xuất là Beyaz Kozmetik Ithalat Ihracat San Ve Tic.Ltd.Şti (Thổ Nhĩ Kỳ).

Công ty TNHH Sản xuất và Đầu tư phát triển Thuận Phát (địa chỉ tại ô số 91 và 92A3, khu đô thị Đại Kim, phường Định Công, TP. Hà Nội) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường. Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội là đơn vị nhập khẩu, trong khi Công ty TNHH Dược phẩm VNP tham gia phân phối sản phẩm.

Trước đó, Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi lấy mẫu Floracy Intimate Wash tại Nhà thuốc Tuấn Yên (địa chỉ 504 Hai Bà Trưng, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi) để kiểm tra chất lượng.

Theo Phiếu kiểm nghiệm số 838/PKN ngày 13/7/2026, mẫu thử phát hiện Acid sorbic và muối của chất này. Đây không phải là thành phần có trong công thức sản phẩm đã được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm.

Giải trình về kết quả kiểm nghiệm, tại các văn bản ngày 4/8 và 23/10/2026, Công ty Thuận Phát cho biết theo tài liệu do nhà sản xuất Beyaz Kozmetik cung cấp, không phát hiện việc sử dụng Acid sorbic hoặc muối sorbat trong quá trình sản xuất.

Tuy nhiên, qua rà soát hồ sơ lô sản xuất kèm theo các văn bản giải trình, Cục Quản lý Dược phát hiện nhà sản xuất chưa quy đổi khối lượng nguyên liệu theo hàm lượng thực tế trước khi cân. Điều này dẫn đến tỷ lệ một số thành phần trong công thức sản xuất không phù hợp với hồ sơ đã công bố.

Cụ thể, nguyên liệu Texapon chứa 68% Sodium Laureth Sulfate; Betain 45 chứa 44% Cocamidopropyl Betaine; Teqpon SE chứa 32% Disodium Laureth Sulfosuccinate.

Bên cạnh đó, tài liệu an toàn hóa chất (Material Safety Data Sheet - MSDS) doanh nghiệp cung cấp cũng không tương ứng với nguyên liệu thực tế sử dụng. Cụ thể, công ty cung cấp MSDS của Galaxy CAPB Plus thay cho Betain 45 và MSDS của Sabosol SE thay cho Teqpon SE.

Từ kết quả kiểm nghiệm và hồ sơ liên quan, Cục Quản lý Dược xác định Floracy Intimate Wash lưu thông trên thị trường có công thức không đúng với hồ sơ đã công bố. Đây là căn cứ để cơ quan quản lý đình chỉ lưu hành, thu hồi lô sản phẩm trên toàn quốc.

Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo đến các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm vi phạm và trả lại cơ sở cung ứng. Các địa phương có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thu hồi, đồng thời xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định.

Công ty Thuận Phát phải phối hợp với Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội và Công ty TNHH Dược phẩm VNP gửi thông báo thu hồi đến các đơn vị phân phối, sử dụng; tiếp nhận sản phẩm bị trả lại và tổ chức thu hồi toàn bộ lô hàng không đạt yêu cầu.

Các doanh nghiệp liên quan cũng phải rà soát toàn bộ các lô Floracy Intimate Wash chai 125 ml đã nhập khẩu, thu hồi lô sản phẩm vi phạm nêu trên và những lô khác có vi phạm tương tự (nếu có). Kết quả thực hiện phải được báo cáo về Cục Quản lý Dược trước ngày 5/12/2026. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của báo cáo.

Ngoài việc thu hồi sản phẩm, Cục Quản lý Dược yêu cầu tạm ngừng xem xét, tiếp nhận hồ sơ công bố mỹ phẩm đối với Công ty Thuận Phát trong thời gian 6 tháng kể từ ngày ban hành công văn.

Cục Quản lý Dược cũng vừa yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc các lô sản phẩm thuộc 5 mỹ phẩm do Công ty TNHH Kencare Việt Nam chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Việc thu hồi áp dụng với các lô sản phẩm được nhập khẩu trước ngày 24/2/2026. Nguyên nhân là tại thời điểm kiểm tra ngày 15/12/2025, công ty chưa xuất trình đầy đủ Phần I Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) theo quy định tại Thông tư 06/2011/TT-BYT của Bộ Y tế.

Đến ngày 24/2/2026, doanh nghiệp mới hoàn thành việc bổ sung đầy đủ hồ sơ này, theo xác nhận của Đoàn kiểm tra. Do đó, các lô sản phẩm thuộc 5 mỹ phẩm được nhập khẩu từ ngày 24/2/2026 trở đi vẫn được phép lưu thông theo quy định.

Sản phẩm P'CELL Bio-Stem Collagen Plus bị thu hồi. Ảnh: Kencare.

Năm sản phẩm thuộc diện thu hồi gồm Bio-Stem Collagen Plus và Bio-Stem Filler (nhãn hàng P'CELL); JuviGrows, JuviFill và JuviPro2 (nhãn hàng Juviskincare). Cả 5 sản phẩm đều được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm ngày 4/10/2024.

Cục Quản lý Dược yêu cầu các Sở Y tế thông báo đến cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng các lô sản phẩm thuộc diện thu hồi và trả lại đơn vị cung ứng. Đồng thời, các địa phương phải kiểm tra, giám sát việc thực hiện và xử lý vi phạm theo quy định.

Công ty TNHH Kencare Việt Nam có trách nhiệm thông báo thu hồi đến các đơn vị phân phối, sử dụng; tiếp nhận sản phẩm trả lại và thu hồi toàn bộ các lô thuộc diện thu hồi. Doanh nghiệp phải báo cáo kết quả thu hồi về Cục Quản lý Dược trước ngày 25/11/2026.