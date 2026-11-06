Thu hẹp khoảng cách tiếp cận văn hóa đọc giữa trung tâm và ngoại ô

UBND phường Long Hương ra mắt và khai thác mô hình Thư viện số, góp phần đổi mới hoạt động thư viện và lan tỏa văn hóa đọc trên địa bàn.

Ngày 6/11, UBND phường Long Hương (TP.HCM) kết hợp với Công ty Cổ phần Thư viện số Việt Nam (ViLIB) ra mắt thư viện số phường Long Hương. Mô hình được triển khai nhằm tạo điều kiện cho người dân tiếp cận nguồn tài nguyên thông tin, sách và tài liệu số mọi lúc, mọi nơi. Đồng thời, UBND phường hướng đến nâng cao kỹ năng số, phục vụ học tập, lao động và đời sống của người dân trên địa bàn.

Theo phương án hỗ trợ đã đề xuất với địa phương, ViLIB cung cấp miễn phí nền tảng trong 12 tháng. Tại thời điểm ra mắt, thư viện đã được cài đặt hơn 100 đầu sách kỹ năng, sách phát triển bản thân, tiểu thuyết trong và ngoài nước. Thư viện sẽ được bổ sung thêm 3.000 tài nguyên số trong thời gian tới.

Đại diện phường Long Hương và Công ty Thư viện số Việt Nam trong buổi ký kết hợp tác ngày 6/11. Ảnh: BTC.

Ông Nguyễn Anh Dũng, Tổng giám đốc ViLIB, cho biết theo kế hoạch tổ chức các hoạt động phát triển văn hóa đọc giai đoạn 2026-2030 được Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM ban hành vào cuối tháng 10, đơn vị có chiến lược đưa thư viện số vào từng gia đình, tủ sách cá nhân.

Theo phương án đã đề xuất, thư viện số sẽ được cung cấp miễn phí trên nền tảng trong 12 tháng. Tại thời điểm ra mắt, thư viện đã được cài đặt hơn 100 đầu sách kỹ năng, sách phát triển bản thân, tiểu thuyết trong và ngoài nước. Dự kiến, thư viện sẽ được bổ sung thêm 3.000 tài nguyên số trong thời gian tới.

"Lợi thế của nền tảng thư viện số là có thể thiết lập không gian mà không cần xây dựng hệ thống công nghệ riêng lẻ hay cơ sở hạ tầng phức tạp. Phát triển nền tảng thư viện số dùng chung góp phần phát triển văn hóa đọc rộng rãi ở nhiều nơi, không chỉ tập trung ở trung tâm thành phố", ông chia sẻ.