Thủ đoạn của đường dây buôn lậu hàng tấn Xyanua xuyên biên giới

Ngày 23/5, Công an TP.HCM thông tin đã khởi tố 35 bị can để điều tra về các tội “Tàng trữ, mua bán trái phép chất độc” liên quan đường dây mua bán Xyanua xuyên biên giới với quy mô đặc biệt lớn.

Theo cơ quan điều tra, từ một vụ việc ban đầu được xác định là trường hợp tự tử bằng thuốc độc, qua rà soát các dấu hiệu bất thường, lực lượng chức năng nhanh chóng phát hiện đường dây mua bán trái phép chất độc Xyanua hoạt động xuyên biên giới.

Công an TP.HCM xác định đường dây buôn Xyanua xuyên biên giới hoạt động tinh vi, lợi dụng không gian mạng để giao dịch, che giấu hành vi phạm tội. Ảnh: Công an TP.HCM.

Nhận định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc, Công an TP.HCM huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ triển khai truy xét suốt 15 ngày đêm nhằm bóc gỡ toàn bộ đường dây mua bán, vận chuyển trái phép Xyanua từ Campuchia về Việt Nam.

Quá trình điều tra xác định Nguyễn Văn Đỏ, sinh sống chủ yếu tại Campuchia, cầm đầu đường dây.

Dưới sự điều hành của Đỏ, các đối tượng tổ chức vận chuyển nhiều tấn Xyanua qua biên giới vào Việt Nam để tiêu thụ.

Riêng trong tháng 3 và tháng 4/2026, đường dây này đã vận chuyển hơn 2,4 tấn Xyanua, trong đó khoảng 1,7 tấn được bán ra thị trường cho nhiều đối tượng khác nhau.

Cơ quan chức năng xác định đường dây này hoạt động với thủ đoạn tinh vi, lợi dụng không gian mạng để giao dịch, trao đổi thông tin và che giấu hành vi phạm tội nhằm qua mặt lực lượng chức năng.

Nguyễn Văn Đỏ - kẻ cầm đầu đường dây buôn Xyanua xuyên biên giới.

Công an TP.HCM nhận định đây là đường dây mua bán trái phép chất độc có quy mô lớn, hoạt động tinh vi, tiềm ẩn nguy cơ đặc biệt nghiêm trọng đối với cộng đồng. Việc triệt phá thành công đường dây đã kịp thời ngăn chặn lượng lớn chất cực độc phát tán ra xã hội.

Tang vật thu giữ gồm hơn 1,3 tấn Xyanua tại TP.HCM và nhiều tỉnh, thành trên cả nước; hơn 2 tỷ đồng tiền mặt; nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng ô tô được sử dụng làm phương tiện vận chuyển chất độc.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.