Thủ đô Hà Nội dưới đợt nắng nóng gay gắt đầu mùa

  • Chủ nhật, 24/5/2026 15:17 (GMT+7)
Bước vào đợt nắng nóng diện rộng đầu mùa, đường phố Hà Nội những ngày này như một "chảo lửa" khổng lồ khi cái nóng ngột ngạt bao trùm từ sáng sớm đến chiều muộn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp nóng phía tây phát triển và mở rộng về phía đông nam nên ngày hôm nay 24/5 và ngày 25/5 thành phố Hà Nội trời nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+.
Nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất khoảng 40-45%. Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+.
Theo ghi nhận thực tế buổi trưa ngày 24/5, nhiệt độ ngoài đường đo được đạt ngưỡng trên 40 độ C. Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+.
Cái nóng hầm hập cộng hưởng với hiệu ứng đô thị khiến mặt đường nhựa như bốc hỏa, cuộc sống sinh hoạt và mưu sinh của người dân bị ảnh hưởng. Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+.

Vào buổi trưa, các tuyến đường trung tâm vốn đông đúc như Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, Đại Cồ Việt trở nên thưa thớt bóng người. Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+.
Ai nấy ra đường đều trong trang phục kín mít với khẩu trang và áo chống nắng. Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+.
Người lao động với công việc đặc thù cũng chật vật mưu sinh trên đường. Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+.
Những tài xế xe ôm công nghệ, shipper, người bán hàng rong hay công nhân xây dựng vẫn phải phơi mình nhiều giờ đồng hồ ngoài đường dưới cái nắng như thiêu như đốt. Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+.
Cái nóng hầm hập, ngột ngạt bao trùm khắp các ngõ ngách. Nhiều người dân chia sẻ họ cảm thấy bị "sốc" vì thời tiết chuyển biến quá nhanh từ giai đoạn mát mẻ sang nắng cháy da cháy thịt. Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+.
Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo nắng nóng có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao, người dân cần chuẩn bị trang phục che chắn nếu bắt buộc ra đường vào khung giờ cao điểm nắng nóng (11-16h). Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+.
Cơ quan khí tượng dự báo, đợt nắng nóng gay gắt ở Hà Nội có khả năng kéo dài đến ngày 27/5, ngày 28/5 nắng nóng dịu dần. Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+.

Hoài Nam/Vietnamplus

