Threads không còn tạo trend

Từng là nền tảng của nhiều xu hướng, chia sẻ thân thiện, hữu ích, Threads đã chuyển dần sang dạng nội dung câu view, thiếu kiểm soát.

Threads không còn là nơi thoải mái chia sẻ suy nghĩ nữa. Ảnh: Unsplash.

Hơn một năm trước, Threads từng là mạng xã hội tiên phong trong việc tạo ra các xu hướng mới. Từ các từ lóng xưng hô độc đáo của Gen Z như “ní, bảnh”, khuynh hướng tuyển dụng nhân sự, hay các bài viết khoe thu nhập gây áp lực, nhưng vẫn chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm đến những người quan tâm, đều nở rộ trên nền tảng này.

Tuy nhiên, đến thời gian gần đây, những nội dung trên Threads dần trở nên hỗn loạn, thiếu căn cứ, không còn mục đích chia sẻ đơn thuần như trước kia. Nền tảng đã trở thành đấu trường của những bài đăng sai lệch, gây chia rẽ đơn giản chỉ để thu hút sự chú ý của người dùng.

Làm mọi cách thu hút sự chú ý

Với 320 triệu người dùng đăng nhập ít nhất 1 lần hàng tháng, Threads được ví như diễn đàn công cộng nhưng văn minh và kiểm soát hơn. Tỷ lệ người dùng từ 18-24 tuổi là hơn 20%, mang đến sự trẻ trung và khả năng tạo văn hoá cho nền tảng.

Meta từng cho biết không muốn Threads thiên về tin tức và tai tiếng như X của Elon Musk. Tuy nhiên, mạng xã hội này đã tràn ngập những bài viết dưới dạng câu hỏi ngớ ngẩn, gây sốc, được gọi là “bài đăng mồi nhử” (engagement bait) để thu hút tương tác ảo.

Trong một thí nghiệm của phóng viên Business Insiders, những bài đăng được cố tình thiết kế để khiến người dùng trả lời sẽ được thuật toán ưu tiên hơn chỉ được thích và chia sẻ thông thường. Những bài đăng ấy vẫn nhận về nhiều bình luận, ngay cả sau khi đăng tải một tuần.

Phía Meta cho biết đã điều chỉnh thuật toán, ưu tiên hiển thị bài viết của người quen hoặc đã theo dõi, giảm nguy cơ lan truyền bài viết mồi nhử. “Chúng tôi nhận thấy sự gia tăng của những bài đăng 'mồi nhử' trên Threads và đang nỗ lực kiểm soát nó”, Adam Mosseri, Giám đốc Instagram, cho biết.

Tuy vậy, những bài viết tiêu cực không có dấu hiệu thuyên giảm. Tại thị trường Threads Việt Nam gần đây, hàng loạt bài viết nhắm đến tai tiếng của các KOL/KOC được chia sẻ công khai. Một số người thậm chí đặt câu hỏi chủ động về những KOL, TikToker có nhiều tai tiếng, và được cộng đồng mạng bình luận liên tục phía dưới.

Hàng loạt các bài đăng "bóc phốt" được tương tác manh mẽ. Ảnh: Threads.

Những bài viết đó có lượt tương tác lớn, không có dấu hiệu hạ nhiệt. Đặc biệt, nội dung các bài đăng trên được chụp màn hình và đăng lại trên các nền tảng có khả năng lan truyền tốt hơn như Facebook.

Một thảo luận trên Reddit cho rằng nếu không lọc nội dung kỹ, bạn sẽ dễ được đề xuất các bài đăng mồi nhử, thường được tạo hàng loạt chatbot. Không chỉ Threads, mà thuật toán nói chung của các nền tảng phần nào đó sẽ ưu tiên các bài này, để thu hút sự quan tâm về phía mình.

Thay đổi về dạng nội dung

Khi mới ra mắt, Threads thu hút người dùng, đa số là người trẻ bởi sự mới mẻ, không ồn ào như các mạng xã hội khác. "Mình thấy nội dung rất lành mạnh và hài hước, nhưng dường như mọi người đều đang thử nghiệm và không ai thực sự biết mình muốn nói gì trên đây", một bạn trẻ 21 tuổi được Business Insider phỏng vấn trải nghiệm, cho biết.

Một bài đăng trên Threads nhận về lượt tương tác cao khi cho rằng nội dung lúc trước trên nền tảng mang tính chia sẻ vui vẻ, hòa thuận. Bài đăng nhận được sự đồng thuận từ nhiều người tự xưng là đã ở trên nền tảng từ những ngày đầu tiên. Họ cho rằng ngược lại với trước kia, Threads giờ đây là mạng xã hội độc hại nhất.

Theo khảo sát của Zlab trên nhóm người dùng Threads là Gen Z, lý do phổ biến nhất khiến họ xoá ứng dụng là do nội dung không đủ hấp dẫn (52%). Người đăng bài viết trên cho biết cô không dám viết gì trên đây vì sợ mọi người sẽ vào soi mói, bắt lỗi, cũng như chia sẻ bài đăng của mình để kiếm tương tác trên các nền tảng khác.

Nhiều tài khoản đã dùng ảnh đại diện ảo để thoải mái đăng bài mang tính chất gây sốc, giật tít. Trong khi đó, người dùng thật lại ít có tự tin chia sẻ suy nghĩ, trở thành nhóm người dùng tiêu thụ là chính.

Người dùng hoài niệm nền tảng của những ngày đầu. Ảnh: Threads.

Hiện tại, tỷ lệ người dùng theo độ tuổi trên Threads đang có sự chuyển biến mới. Theo số liệu từ Decision Lab, lượng người dùng thuộc thế hệ Millennial đã tăng đáng kể so với quý I/2024. Điều này cũng phần nào đó thay đổi tính chất nội dung trên nền tảng.

Một lý do khác khiến người dùng gỡ bỏ ứng dụng nằm ở giao diện khó sử dụng, và thiếu tính năng thú vị (15%). Threads cũng đã thêm vào các công cụ như sắp xếp bài đăng theo chủ đề, tích hợp hộp thoại riêng biệt, thay vì phải chia sẻ qua Instagram như trước, nhưng có vẻ không đạt hiệu quả như mong muốn.

Dù từng được kỳ vọng trở thành "Twitter mới" với giao diện tối giản và bầu không khí thân thiện, Threads giờ đây đang dần đánh mất vai trò tạo trend như những ngày đầu. Nền tảng không còn khơi mào những xu hướng mới, mà là nơi ghi lại phản ứng của đám đông, trở nên ngày càng ồn ào và thiếu kiểm soát.