Thông tin 'tờ trình cho thôi việc loạt cán bộ xã ở Lào Cai' là bịa đặt

  • Thứ sáu, 8/8/2025 16:00 (GMT+7)
  • 45 phút trước

UBND xã Tả Van (Lào Cai) khẳng định không có tờ trình cho thôi việc cán bộ như thông tin lan truyền trên mạng, văn bản đang được chia sẻ là giả mạo, sai sự thật.

Ngày 7/8, một số hội nhóm trên mạng xã hội chia sẻ hình ảnh được cho là “tờ trình đề nghị cho thôi việc theo Nghị định 178 của Chính phủ” đối với 9 cán bộ Phòng Văn hóa - Xã hội thuộc UBND xã Tả Van, tỉnh Lào Cai.

Văn bản sai sự thật về việc cho thôi việc 9 cán bộ ở xã Tả Van, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Công an Lào Cai.

Thông tin này nhanh chóng gây xôn xao, làm dấy lên nhiều đồn đoán trong dư luận.

Trưa 8/8, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, ông Cao Bá Quý, Chủ tịch UBND xã Tả Van, khẳng định văn bản đang lan truyền hoàn toàn sai sự thật, là sản phẩm giả mạo. UBND xã không hề ban hành hay soạn thảo tờ trình có nội dung như vậy.

Ông Quý cho biết, địa phương đang kiểm tra, xác minh sự việc và gửi thông báo đính chính tới các cơ quan chức năng cũng như người dân.

UBND xã đang phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an để xác định người phát tán thông tin bịa đặt và xử lý hành vi này.

Theo đánh giá ban đầu của cơ quan chức năng, đây là hành vi có dấu hiệu dựng chuyện, nhằm gây ảnh hưởng tiêu cực tới uy tín chính quyền và làm rối loạn thông tin trong quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Người dân được khuyến cáo cảnh giác, không chia sẻ hoặc bình luận về các nội dung chưa được kiểm chứng. Việc phát tán thông tin sai sự thật có thể bị xử lý nghiêm.

