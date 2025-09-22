Thông tin mới vụ xây nhà trên đất người khác tại Hải Phòng

Trong khi ông Đỗ Văn Hữu có đơn kháng cáo liên quan bản án sơ thẩm của TAND khu vực 1 (TP Hải Phòng), chủ đất là bà Trần Thị Kim Loan đã gửi đơn tố cáo ông này đến cơ quan công an.

Căn nhà 2 tầng ông Đỗ Văn Hữu xây dựng trên đất của bà Trần Thị Kim Loan. Ảnh: N.H.

Theo Báo Tiền Phong, ngày 22/9, lãnh đạo phường Thiên Hương (TP Hải Phòng) cho biết Tòa án Nhân dân (TAND) thành phố đã tiếp nhận đơn kháng cáo của ông Đỗ Văn Hữu liên quan đến bản án sơ thẩm số 08/2025 do TAND khu vực 1 tuyên trước đó.

Người xây nhà trên đất người khác kháng cáo, chủ đất gửi đơn tố cáo tới công an

Bản án sơ thẩm số 08/2025 do TAND khu vực 1 (TP Hải Phòng) tuyên xoay quanh tranh chấp xây nhầm nhà trên đất của người khác mà ông Đỗ Văn Hữu (trú tại phường Thiên Hương, TP Hải Phòng) là bị đơn.

Động thái này vốn là quyền của bị đơn nhưng cũng là cách để ông Đỗ Văn Hữu kéo dài thời gian giải quyết vụ án.

Trong thời gian chờ TAND TP Hải Phòng xét xử phúc thẩm, phường Thiên Hương cho biết đang tích cực phối hợp với các lực lượng liên ngành để vận động hai bên thỏa thuận, tìm phương án giải quyết nhằm hạn chế thiệt hại và bảo đảm chấp hành pháp luật.

UBND phường cũng giao Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị tham mưu, báo cáo UBND thành phố và các cơ quan liên ngành khi có tình huống phức tạp phát sinh.

Trong khi đó, theo VTC News, bà Trần Thị Kim Loan (46 tuổi) - cũng là chủ lô đất bị ông Hữu xây nhà bên trên - đã gửi đơn tố cáo đến Công an TP Hải Phòng và các đơn vị chức năng khác về hành vi chiếm đoạt quyền sử dụng đất xảy ra tại thôn 7 Kiền Bái, phường Thiên Hương đối với vợ chồng ông Đỗ Văn Hữu.

Trong đơn, bà Loan khẳng định gia đình bà là chủ sở hữu hợp pháp của thửa đất số 4856, tờ bản đồ số 03 đã được UBND huyện Thủy Nguyên cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 29/10/2024, vào sổ cấp GCN số CN986 tại địa chỉ thôn 7, xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng (nay là phường Thiên Hương, TP Hải Phòng).

Tuy nhiên, suốt một năm nay thửa đất của gia đình bà bị ông Đỗ Văn Hữu và vợ là Vũ Thị Tuyến chiếm đoạt, xây dựng căn nhà hai tầng trên đất.

“Chúng tôi cùng với chính quyền địa phương nhiều lần yêu cầu gia đình ông Hữu dừng việc thi công, tuy nhiên phía ông Hữu biết sai nhưng vẫn cố tình thực hiện hành vi chiếm đoạt, nhất quyết không trao trả lại thửa đất cho chúng tôi”, bà Loan bức xúc.

Bà Loan cho biết sau khi nghiên cứu các quy định pháp luật thì bản thân nhận thấy trường hợp của gia đình không phải tranh chấp đất đai dân sự bởi thửa đất đã được cấp sổ đỏ rõ ràng, không có sai lệch về vị trí nên phần đất hiện nay của gia đình đang bị chiếm đoạt.

“Hành vi cướp đất của gia đình ông Hữu gây thiệt hại lớn về kinh tế, ảnh hưởng về tinh thần đối với các thành viên trong gia đình chúng tôi khi suốt một năm qua phải mòn mỏi đi tìm công lý”, bà Loan nói thêm.

Bà Loan chia sẻ việc gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an không chỉ để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của gia đình mà còn nhằm giữ gìn niềm tin vào công lý, tránh để tình trạng này tái diễn.

Tóm tắt vụ xây nhà trên đất người khác ở Hải Phòng

Trước đó, sự việc của gia đình bà Loan đã gây xôn xao dư luận. Theo đó, ngày 23/9/2024, bà Trần Thị Kim Loan mua 2 thửa đất liền kề nhau tại phường Thiên Hương, TP Hải Phòng.

Tới ngày 19/10/2024, UBND huyện Thủy Nguyên đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Loan. Tuy nhiên, đến ngày 20/11/2024, bà Loan phát hiện một thửa đất của gia đình vừa mua đã bị gia đình ông Đỗ Văn Hữu chiếm giữ, thuê thợ đổ móng và xây căn nhà hai tầng kiên cố.

Ngay lập tức, bà Loan gửi đơn trình báo chính quyền địa phương. UBND xã Kiền Bái sau đó kiểm tra, mời hai bên làm việc. Tại đây, ông Hữu thừa nhận việc xây dựng nhầm do bị môi giới chỉ sai vị trí, vì gia đình ông cũng mua một lô đất khác cách thửa đất của bà Loan 4 thửa.

Ông Đỗ Văn Hữu tại cuộc làm việc với lãnh đạo phường Thiên Hương. Ảnh: Báo Hải Phòng.

Chủ tịch UBND xã thời điểm đó, ông Trần Văn Dương, đã yêu cầu ông Hữu dừng thi công. Tuy nhiên, thay vì tháo dỡ để trả lại mặt bằng cho chủ đất, ông Hữu lại đưa ra phương án giải quyết là gia đình bà Loan chấp nhận đổi đất hoặc bán lại với giá 550 triệu đồng. Hai bên không tìm được tiếng nói chung, bà Loan đưa vụ việc ra TAND khu vực 1 - TP Hải Phòng để xét xử.

Ngày 11/8/2025, TAND khu vực 1 TP Hải Phòng, mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên buộc ông Đỗ Văn Hữu phải di chuyển toàn bộ đồ đạc, tự tháo dỡ toàn bộ công trình xây dựng để trả lại thửa đất cho gia đình bà Loan.

Ngày 15/9, UBND phường Thiên Hương tổ chức buổi họp liên quan đến vụ việc. UBND phường Thiên Hương khẳng định thửa đất có công trình xây nhà nhầm thuộc sở hữu của gia đình bà Trần Thị Kim Loan theo chứng nhận quyền sử dụng đã được cấp. Đồng thời, yêu cầu ông Đỗ Văn Hữu chấp hành bản án sơ thẩm của TAND khu vực 1 khi có hiệu lực.