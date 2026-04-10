Pháp luật

Thông tin mới vụ nghi có nhiều người trong gia đình tử vong ở Gia Lai

  • Thứ sáu, 10/4/2026 21:58 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tối 10/4, cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đang căn nhà nơi nghi có nhiều người trong một gia đình ở thôn Chánh Hóa (xã Cát Tiến) tử vong.

Theo người dân khu vực, ngôi nhà xảy ra sự việc là của bà T.T.Đ. (67 tuổi). Bà Đ., sinh sống với con gái là chị T.T.C. (37 tuổi) cùng hai cháu ngoại sinh đôi, học lớp 9.

Sáng cùng ngày (10/4), người dân nghe một tiếng nổ lớn tại nhà bà Đ.

Theo ghi nhận tại hiện trường, phía bên ngoài nhà của bà Đ. không có dấu hiệu cháy và bất thường.

Lực lượng công an có mặt tại hiện trường điều tra, xác minh vụ việc.

Một nguồn tin có mặt tại hiện trường cho biết, các thi thể được phát hiện trong tình trạng bị cháy đen; nhiều đồ đạc trong nhà bị thiêu rụi. Theo người này, chiều qua (9/4), vẫn thấy con gái của bà Đ. cùng 2 cháu ngoại kéo rơm từ ngoài ruộng về nhà.

Hiện, cơ quan chức năng địa phương đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai tiến hành khám nghiệm hiện trường. Danh tính các nạn nhân cũng như nguyên nhân sự việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Theo Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

    Đọc tiếp

    Tam giam can bo xa o Quang Ninh vi danh vo ton hai 95% suc khoe hinh anh

    Tạm giam cán bộ xã ở Quảng Ninh vì đánh vợ tổn hại 95% sức khỏe

    1 giờ trước 21:55 10/4/2026

    0

    Ngày 10/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Đinh Hữu Quý, (SN 1986, trú tại thôn Quảng Chính 6, xã Quảng Hà), để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

