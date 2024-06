Thông tin mới vụ đôi nam nữ thương vong trong phòng trọ ở Bắc Giang

Công an thị xã Việt Yên đang phối hợp cùng lực lượng chức năng tỉnh Bắc Giang điều tra nguyên nhân đôi nam nữ thương vong tại phòng trọ ở thị trấn Nếnh.

Trao đổi với VietNamNet vào sáng nay (25/6), ông Nguyễn Đại Lượng, Chủ tịch UBND thị xã Việt Yên cho biết, Công an thị xã đang phối hợp cùng các phòng ban nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Giang điều tra vụ đôi nam nữ thương vong trong phòng trọ tại địa bàn My Điền 3, thị trấn Nếnh.

Hiện trường vụ án. Ảnh: Văn Chương.

Trước đó, vào khoảng 21h ngày 24/6, Công an thị xã Việt Yên nhận được tin báo của Công an thị trấn Nếnh về việc tại phòng trọ số 9 của gia đình ông T.H.P. (SN 1976) ở tổ dân phố My Điền 3 có 2 đối tượng nằm bất tỉnh trên giường, trong phòng có nhiều vết máu.

Qua xác minh ban đầu xác định 2 người trên là H.H.Th. (SN 1993; ở huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn) và V.T.A.T. (SN 2004; ở huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn).

Theo cơ quan chức năng, Th. thuê phòng trọ của nhà ông P. từ năm 2019 đến nay và sống một mình. Qua mối quan hệ xã hội Th. và T. quen biết rồi yêu đương.

Khoảng tháng 3/2024, T. chia tay Th. và yêu N.K.D. (SN 1997; ở huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn). Trong quá trình này, T. và Th. đã xảy ra tranh cãi, mâu thuẫn và xô xát.

Trưa ngày 24/6, Th. nhắn tin nói chuyện với T. là sẽ chuyển phòng trọ, dọn đồ, và yêu cầu Th. sang lấy đồ còn để lại tại phòng.

Khoảng 17h20, hai người về phòng trọ. Đến 18h15, Th. đi ra khỏi phòng, khóa cửa ngoài; T. không thấy ra cùng.

Ngay sau đó, Th. dùng điện thoại của T. nhắn tin cho D. (bạn trai mới của Th.) với nội dung hẹn đến phòng 202 nhà nghỉ M.M. (cách hiện trường khoảng 500m) để nói chuyện.

D. lên phòng 202, nhìn qua khe cửa thấy Th. nấp sau cửa nên bỏ chạy.

Sau đó, Th. nhắn tin cho em ruột với nội dung không bình thường. Người nhà của Th. đến phòng trọ, thấy khoá cửa nên nhờ chủ nhà cậy cửa.

Khi vào phòng, mọi người thấy Th. và T. nằm bất tỉnh trên giường nên đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên T. đã tử vong, còn Th. có nhiều vết rách da ở cổ.

Lực lượng khám nghiệm tử thi xác định V.T.A.T. không có dấu vết bị đâm chém, nhưng có vết in hằn ở cổ. Hiện nghi phạm H.H.Th. đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.