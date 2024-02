Thông tin mới vụ cháy nhà làm 4 người tử vong ở TP.HCM

Công an xác định khi đám cháy bùng lên tại căn nhà ở quận 10 (TP.HCM), 3 người sinh sống ở tầng trệt đã tự thoát ra ngoài an toàn, còn 4 người ở tầng trên không qua khỏi.

Ngày 18/2, Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết Công an quận 10 vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP.HCM điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà làm 4 người tử vong.

Từ quá trình khám nghiệm hiện trường và kết quả điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định lúc 3h48 ngày 17/2, Công an TP.HCM nhận được tin báo cháy tại căn nhà trong hẻm 623 Cách Mạng Tháng Tám, phường 15, quận 10.

Hai căn nhà liền kề hư hỏng sau vụ cháy. Ảnh: H.T.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TP.HCM đã huy động 29 cán bộ, chiến sĩ và 6 xe chuyên dùng các loại khẩn trương đến hiện trường tổ chức chữa cháy, cứu nạn. Đến khoảng 4h23 cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Lực lượng chữa cháy đã bảo vệ được hầu hết căn nhà liền kề, kịp thời ngăn chặn không để cháy lan sang các nhà dân xung quanh.

Thời điểm xảy ra cháy, 3 người sinh sống ở tầng trệt trong căn nhà đã tự thoát ra ngoài an toàn, 4 người sinh sống ở tầng trên tử vong. Các nạn nhân tử vong gồm: ông L.H.D. (56 tuổi), bà L.T.H.T. (47 tuổi, em ông D.), bà N.T.H.X. (46 tuổi, em dâu ông D.) và ông T.Q.C. (38 tuổi, bạn em của bà T.).

Căn nhà liền kề duy nhất bị cháy lan, thiêu rụi hoàn toàn. Ảnh: H.T.

Ngoài ra, hỏa hoạn đã thiêu hủy một phần căn nhà xảy ra cháy và toàn bộ căn nhà liền kề.

Ban giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp Công an quận 10 tổ chức giữ an ninh trật tự, phối hợp điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương khắc phục hậu quả, thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân sau vụ cháy.

Trưa 17/2, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã xuống hiện trường vụ cháy nhà để thăm hỏi, động viên tinh thần người nhà của các nạn nhân.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên yêu cầu chính quyền địa phương phải tạo điều kiện tối đa cho người nhà các nạn nhân trong vụ cháy sớm ổn định cuộc sống.

Căn nhà của ông Nguyễn Thanh Toàn bị đổ sập hoàn toàn do bị cháy lan. Ảnh: H.T.

Theo ông Đỗ Hoàng Anh - Chủ tịch UBND phường 15, có 4 em nhỏ là nạn nhân đang đi học tại các trường trên địa bàn. Trong đó, 2 em là người nhà của các nạn nhân tử vong, 2 em còn lại là con của ông Nguyễn Thanh Toàn (41 tuổi), chủ căn nhà bị cháy rụi, đổ sập do cháy lan.

Ông Đỗ Hoàng Anh cho biết UBND phường phối hợp UBND quận hỗ trợ sách vở, tập, áo quần để các em đảm bảo về việc học tập trong thời gian sớm nhất. Chính quyền địa phương bố trí nơi ở tạm, hỗ trợ xây dựng lại căn nhà cho các hộ dân bị ảnh hưởng để sớm ổn định cuộc sống.

Một số người dân gần hiện trường cho biết, sau khi cha mẹ của ông D. mất, thì đã để lại căn nhà trên cho các con sinh sống. Thời gian gần đây, anh em ông D. nảy sinh mâu thuẫn về việc tranh chấp, bán ngôi nhà trên và một người từng dọa sẽ đốt nhà.

Chính quyền địa phương có nắm sự việc và từng mời những người liên quan làm việc, hòa giải 2 lần.

Nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.