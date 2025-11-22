Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thông tin mới về mưa lũ miền Trung

  • Thứ bảy, 22/11/2025 07:09 (GMT+7)
  • 14 giờ trước

Tại Đắk Lắk và Khánh Hoà, mưa kéo dài hết ngày và đêm nay (22/11). Phía đông Gia Lai (Bình Định cũ) và phía đông Quảng Ngãi, Đà Nẵng mưa kéo dài đến ngày 24/11.

Mưa chỉ còn kéo dài ở Khánh Hoà đến Đắk Lắk trong ngày và đêm nay (22/11). Ảnh: Lực lượng chức năng di tản người dân tại vùng lũ Đắk Lắk.

Đêm qua và sáng sớm nay (22/11), Bình Định cũ, phía đông Đắk Lắk (Phú Yên cũ) và Khánh Hòa vẫn có mưa rải rác nhưng lượng mưa không lớn.

Ngày và đêm 22/11, phía đông tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định cũ, Phú Yên cũ và phía Bắc Khánh Hòa có mưa phổ biến từ 30 tới 60 mm, có nơi trên 120 mm.

Ngày và đêm 23/11, mưa còn tiếp tục ở Huế và phía đông Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi và Bình Định cũ với lượng mưa phổ biến từ 30 tới 70 mm, có nơi trên 120 mm.

Ngày 24/11, Huế, phía đông Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi và Bình Định cũ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20 tới 40 mm, có nơi trên 70 mm. Từ đêm 24/11 mưa lớn ở Trung Bộ có xu hướng giảm dần.

Hiện nay lũ trên các sông đều đang xuống. Dự báo ngày hôm nay, lũ trên sông Krông Ana tiếp tục xuống và ở trên báo động (BĐ) 3. Đêm nay, lũ trên sông Krông Ana tiếp tục xuống nhưng vẫn trên BĐ3.

Ngày và đêm nay, lũ trên sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hoà) tiếp tục xuống và ở mức BĐ2 - BĐ3, lũ trên sông Srêpôk (Đắk Lắk) tại trạm Bản Đôn dao động ở trên mức BĐ3.

Cơ quan khí tượng tiếp tục cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 (rủi ro thiên tai lớn) ở lưu vực sông các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hoà. Dự báo tình trạng ngập lụt vẫn tiếp tục trong một vài ngày tới.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cũng đặc biệt lưu ý đến nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và lũ quét ở các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hoà do tình trạng đất đá bão hoà sau mưa lớn kéo dài nhiều ngày. Đây là loại hình thiên tai đặc biệt nguy hiểm do tính bất ngờ, không thể dự báo trước, thường để lại hậu quả rất nặng nề.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, người dân ở khu vực có nguy cơ cao nên chủ động sơ tán tạm thời, nhất là khi đã quan sát thấy các dấu hiệu bất thường như nứt đất, rung nền, tiếng đá rơi, nước suối đục chảy mạnh. Tuyệt đối không tự ý qua suối, qua các điểm ngập hoặc đi vào vùng núi, vùng có nguy cơ cao/rất cao khi có cảnh báo nguy hiểm.

Người dân không di chuyển hoặc dừng đỗ tại chân núi, taluy âm - dương, đường đèo dốc, đặc biệt là những vị trí từng có sạt lở hoặc có dấu hiệu mất an toàn.

Các khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất theo thời gian thực được Cục Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cảnh báo tại địa chỉ https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn/ và trong các bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

Tại các tỉnh miền Bắc, thời tiết cũng ấm lên. Hôm nay khu vực này trời nắng, đêm không mưa, trời chỉ còn rét về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, có nơi dưới 14 độ, nhiệt độ cao nhất 23-26 độ.

Hà Nội hôm nay ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-26 độ.

Dự báo hình thái thời tiết trên còn kéo dài trong nhiều ngày tới ở miền Bắc.

20 triệu con tôm hùm chết, nghề nuôi tôm hùm Đắk Lắk 'gần như xoá sổ'

Khoảng 20 triệu con tôm hùm ở Đắk Lắk bị chết trong đợt lũ lụt, thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng, khiến nghề nuôi tôm hùm tại địa phương “gần như bị xoá sổ”.

14 giờ trước

Bộ Chính trị lập 5 đoàn công tác chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thành lập 5 đoàn công tác do các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp tục đi kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc công tác khắc phục hậu quả do mưa, lũ ở khu vực Trung Bộ gây ra.

27:1608 hôm qua

Quân khu 5 điều xe thiết giáp tiếp tế lương thực vùng tâm lũ Đắk Lắk

Quân khu 5 điều động xe thiết giáp khẩn cấp tiếp tế lương thực, nhu yếu phẩm cho bà con đang bị nước lũ cô lập ở Đắk Lắk.

29:1718 hôm qua

Hơn 600 trang Việt Nam - Lãnh thổ và các vùng địa lý đã bao quát toàn bộ cảnh quan và đặc điểm cụ thể từng vùng ở Việt Nam trên nhiều góc nhìn như tự nhiên, khí hậu, đất đai, sông ngòi, dân cư, đặc trưng kinh tế. Đây được xem là tác phẩm kinh điển về địa lý Việt Nam của giáo sư Lê Bá Thảo.

Nguyễn Hoài/Tiền Phong

    Hai truc thang cua Trung doan Khong quan 917 tha hang cuu tro vung lu hinh anh

    Hai trực thăng của Trung đoàn Không quân 917 thả hàng cứu trợ vùng lũ

    29 phút trước 20:13 22/11/2025

    0

    Chiều 22/11, Đại tá Nguyễn Trường Toán - Chính ủy Trung đoàn 917 (Sư đoàn Không quân 370, Quân chủng Phòng không - Không quân) cho biết, hai tổ bay trực thăng của đơn vị vừa thực hiện thành công đợt thả hàng cứu trợ thiết yếu cho nhân dân xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk - một trong những nơi chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ trong những ngày qua.

