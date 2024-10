Thông tin mới về điều tra, xử lý vụ bạo hành trẻ em ở Mái ấm Hoa Hồng

Việc tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng có liên quan đến vụ bạo hành trẻ em tại Mái ấm Hoa Hồng được thực hiện thận trọng, không thể vì vụ việc "nóng" mà xử lý nóng vội.

Chiều 3/10, tại cuộc họp về tình hình kinh tế-xã hội trên địa bàn do Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng Tham mưu, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin về việc điều tra, xử lý vụ bạo hành trẻ em tại Mái ấm Hoa Hồng (quận 12) cùng một số vấn đề an ninh trật tự.

Các lực lượng chức năng kiểm tra Mái ấm Hoa Hồng tại L52 Tô Ký, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh vào sáng 4/9. Ảnh: TTXVN phát.

Theo Thượng tá Lê Mạnh Hà, ngay sau khi tiếp nhận tin báo về sự việc “hành hạ người khác” xảy ra tại Mái ấm Hoa Hồng vào ngày 4/9, Ban Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Công an quận 12, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị, ban, ngành liên quan khẩn trương xác minh, điều tra xử lý; đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra và khẩn trương bố trí cho 86 trẻ tại Mái ấm Hoa Hồng vào các cơ sở bảo trợ xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh để trẻ được thăm khám, chăm sóc sức khỏe ban đầu và tiếp tục được nuôi dưỡng.

Cũng trong ngày 4/9, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã mời tất cả người có liên quan trong vụ việc Mái ấm Hoa Hồng về trụ sở để làm việc; đồng thời khẩn trương thu thập, củng cố chứng cứ.

Ngày 6/9, Công an thành phố đã tổ chức buổi cung cấp thông tin và mời các cơ quan báo chí trên địa bàn đến tham dự. Tại đây, Công an thành phố đã cung cấp thông tin về việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Ngọc Cẩm và Diệp Ngọc Tuyền về tội “hành hạ người khác” theo Khoản 2, Điều 140 Bộ luật hình sự năm 2017, sửa đổi, bổ sung năm 2021.

Việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng có liên quan để xử lý được thực hiện thận trọng, nghiêm túc, theo đúng quy trình, quy định của pháp luật; không thể vì vụ việc "nóng," dư luận quan tâm mà nóng vội trong công tác điều tra, xử lý.

Mái ấm Hoa Hồng được thành lập theo Quyết định 917 ngày 7/7/2023 của Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội Quận 12, do bà Giáp Thị Sông Hương quản lý. Sau sự việc, Ủy ban Nhân dân quận 12 đã đình chỉ và thu hồi giấy phép hoạt động của cơ sở này.

Vừa qua, tại Thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện thông tin về việc nghi cha ruột bạo hành con trai 6 tuổi tại phòng trọ ở phường 16, quận 8. Hiện, bé trai này đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh. Người mẹ ruột đã gửi đơn tố cáo đến công an phường 16, quận 8.

Liên quan đến vụ việc này, Thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết ngay sau khi tiếp nhận thông tin vào chiều 1/10, Công an quận 8 đã chỉ đạo Công an phường 16 cùng các đội nghiệp vụ mời người có liên quan để làm việc. Hiện, Công an Quận 8 đang tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ vụ việc.

Cũng tại cuộc họp, Thượng tá Lê Mạnh Hà đã cảnh báo về tình trạng tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang diễn biến phức tạp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là thủ đoạn lừa đảo sử dụng không gian mạng chiếm đến hơn 50% các vụ lừa đảo.

Công an thành phố khuyến cáo người dân phải nắm vững quy trình làm việc của cơ quan chức năng, đề cao cảnh giác khi nhận các cuộc gọi mà người gọi tự xưng là cán bộ các cơ quan nhà nước, tư pháp, tố tụng để thông báo, mời làm việc, yêu cầu điều tra, giải quyết vụ án qua điện thoại.

Đặc biệt, Thượng tá Lê Mạnh Hà nhấn mạnh, các cơ quan chức năng không làm việc qua điện thoại, chỉ thông báo qua qua điện thoại sau khi đã có buổi làm việc ban đầu. Người dân cần kiểm chứng những thông tin liên hệ trên mạng qua kênh thông tin chính thống và cá nhân có trách nhiệm; rà soát và kiểm tra kỹ thông tin trước khi thực hiện các giao dịch điện tử, giao dịch trực tuyến; tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại, số căn cước, địa chỉ nhà ở, số tài khoản ngân hàng, mã OTP và không chuyển tiền cho bất kỳ ai không quen biết hoặc khi chưa biết rõ nhân thân, lai lịch.