Thông tin giải cứu ở 'thủ phủ' tôm hùm ở Sông Cầu: Chính quyền nói gì?

Nhiều tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin tôm hùm ở Sông Cầu bị ngộp, yếu sau mưa lũ và kêu gọi giải cứu với giá bán thấp.

Chiều 16/11, trao đổi với phóng viên Tiền Phong về thông tin lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến việc giải cứu tôm hùm tại phường Sông Cầu, ông Phạm Văn Nguyên - Chủ tịch UBND phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk, cho biết, thông tin tôm hùm chết hàng loạt, người dân phải kêu gọi giải cứu là chưa chính xác.

Theo ông Phạm Văn Nguyên, đợt mưa lũ vừa qua khiến môi trường nước thay đổi, một số tôm nhỏ bị ảnh hưởng do điều kiện ô xy trong nước. Tuy nhiên, số lượng tôm chết không nhiều, không phải tình trạng thiệt hại trên diện rộng như một số thông tin đang lan truyền. Chính quyền địa phương đang giao công an kiểm tra, xác minh các thông tin đăng tải trên mạng xã hội, tránh gây hiểu nhầm và ảnh hưởng đến thương hiệu tôm hùm địa phương.

Thông tin giải cứu tôm hùm được đăng tải trên mạng xã hội.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều tài khoản đăng tải thông tin kêu gọi giải cứu tôm hùm tại khu vực Sông Cầu.

Cụ thể, tài khoản T.G.P. đăng bài với nội dung: “Góc giải cứu tôm hùm. Tình hình mưa bão ở Phú Yên (nay là tỉnh Đắk Lắk - PV), nhiều nước vào ngập tôm hùm nên vuông nhờ em chạy dùm tạ tôm hùm ngộp yếu bao ăn nhé”, kèm thông tin bán các loại tôm hùm với giá từ 170.000-260.000 đồng/kg.

Tương tự, tài khoản T.M. đăng thông tin “Giải cứu tôm hùm ngộp Sông Cầu”, cho rằng tôm bị ảnh hưởng do nước xấu và rao bán với giá “5xx”. Trong khi đó, tài khoản V.L. cũng đăng bài “Giải cứu tôm hùm ngộp Sông Cầu, Phú Yên”, giới thiệu tôm hùm loại 1, loại có gạch với giá 630.000 đồng/kg, đồng thời kêu gọi mọi người mua chung.

Giá tôm hùm được rao với giá "giải cứu".

Tôm hùm từ lâu được xem là đặc sản nổi tiếng, góp phần tạo nên thương hiệu thủy sản của vùng biển Đắk Lắk. Theo thống kê, Đắk Lắk hiện có hơn 161.000 lồng, bè nuôi trồng thủy sản với hơn 5.100 hộ tham gia.

Trong đó, riêng phường Sông Cầu có hơn 74.000 lồng, bè của gần 1.900 hộ nuôi. Đây là một trong những địa bàn có quy mô nuôi trồng thủy sản lớn, với tôm hùm là đối tượng nuôi chủ lực, góp phần tạo sinh kế cho đông đảo người dân địa phương.