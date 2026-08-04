Thống nhất trình Quốc hội xem xét thành lập TP Quảng Ninh và TP Bắc Ninh

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành việc trình Quốc hội khóa XVI thông qua Nghị quyết thành lập TP Quảng Ninh và TP Bắc Ninh tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chiều 4/8, với 100% thành viên tham gia biểu quyết tán thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành việc trình Quốc hội thông qua Nghị quyết thành lập TP Quảng Ninh và TP Bắc Ninh tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI (dự kiến trình Quốc hội vào ngày 6/8).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng biểu quyết thông qua Nghị quyết thành lập 12 phường thuộc tỉnh Bắc Ninh và thông qua về mặt nguyên tắc việc thành lập TAND, VKSND TP Quảng Ninh, TP Bắc Ninh.

Trước đó, trình bày tờ trình của Chính phủ về nội dung này, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh việc thành lập TP Quảng Ninh, TP Bắc Ninh và 12 phường thuộc tỉnh Bắc Ninh là cần thiết.

Việc này, theo Bộ trưởng, tạo tiền đề quan trọng để Quảng Ninh và Bắc Ninh tiếp tục phát triển theo định hướng tại các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, các Quy hoạch có liên quan đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Về thành lập TP Quảng Ninh, ông Nguyễn Tiến Hải nêu rõ, TP Quảng Ninh được thành lập trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số và số đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Quảng Ninh hiện nay.

Sau khi thành lập, TP Quảng Ninh có 6.231,27 km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 1.523.400 người và 54 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 30 phường, 22 xã và 2 đặc khu.

Về thành lập TP Bắc Ninh và thành lập 12 phường thuộc tỉnh Bắc Ninh, theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ, TP Bắc Ninh dự kiến được thành lập trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số và số đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Bắc Ninh (sau khi thành lập 12 phường).

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu.

Sau khi thành lập, TP Bắc Ninh có 4.713,75 km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 3.989.623 người và có 99 đơn vị hành chính cấp xã gồm 54 xã và 45 phường.

Cùng với đó, 12 phường thuộc tỉnh Bắc Ninh được thành lập trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 12 xã, gồm: Yên Phong, Tiên Du, Chi Lăng, Phù Lãng, Lương Tài, Gia Bình, Nhân Thắng, Hiệp Hòa, Bố Hạ, Lạng Giang, Kép và Lục Nam.

Về trụ sở, tài sản công, Chính phủ đề xuất sử dụng trụ sở, tài sản công hiện có của tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Bắc Ninh và 12 xã hiện nay.

Về sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy, theo ông Nguyễn Tiến Hải, cơ bản giữ nguyên trạng tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Bắc Ninh và 12 xã hiện nay; thực hiện sắp xếp, thành lập mới các cơ quan, đơn vị theo quy định của Đảng, điều lệ của tổ chức và quy định.

“Về sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, trước mắt, giữ nguyên trạng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị của 2 tỉnh và 12 xã thuộc tỉnh Bắc Ninh. Thực hiện sắp xếp, bố trí nhân sự theo quy định bảo đảm phù hợp với chính quyền đô thị”, Bộ trưởng nói.

Nêu quan điểm của cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết cơ quan này tán thành với sự cần thiết thành lập TP Quảng Ninh, thành lập 12 phường thuộc tỉnh Bắc Ninh và thành lập TP Bắc Ninh.

Cơ quan thẩm tra cũng tán thành với đề xuất của TAND Tối cao, VKSND Tối cao về việc thành lập TAND, VKSND TP Quảng Ninh và TP Bắc Ninh trên cơ sở kế thừa TAND, VKSND tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Bắc Ninh.

Ủy ban Pháp luật và Tư pháp thống nhất thời điểm có hiệu lực của Nghị quyết về việc thành lập TP Quảng Ninh từ 1/9 và Nghị quyết thành lập TP Bắc Ninh có hiệu lực từ 20/9.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Bắc Ninh (TP Quảng Ninh, TP Bắc Ninh sau khi được thành lập) tập trung nguồn lực để phát triển địa phương trở thành các cực tăng trưởng kinh tế, khẩn trương sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền đô thị bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng sống của Nhân dân, để người dân được thụ hưởng thành quả của sự phát triển theo đúng các chỉ đạo, kết luận và quy hoạch của cấp có thẩm quyền.