Thống nhất chủ trương thành lập TP Bắc Ninh trực thuộc Trung ương

Bộ Chính trị thống nhất chủ trương thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Bắc Ninh.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành Kết luận số 52 của Bộ Chính trị về chủ trương thành lập TP Bắc Ninh trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Bắc Ninh.

Kết luận được ban hành sau khi Bộ Chính trị xem xét Tờ trình số 15 của Tỉnh ủy Bắc Ninh về việc xin chủ trương thành lập TP Bắc Ninh trực thuộc Trung ương.

Bộ Chính trị thống nhất chủ trương thành lập TP Bắc Ninh.

Theo đó, Bộ Chính trị thống nhất chủ trương thành lập thành phố Bắc Ninh trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Bắc Ninh.

Thành phố Bắc Ninh được định hướng phát triển trở thành hình mẫu về thành phố xanh, thông minh, hiện đại, văn minh, giàu đẹp, mang đậm bản sắc văn hoá Kinh Bắc.

Bộ Chính trị yêu cầu việc phát triển kinh tế của Bắc Ninh phải gắn chặt với bảo vệ môi trường sinh thái, lấy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực tăng trưởng chủ yếu. Đồng thời, phát triển công nghiệp hiện đại, công nghệ cao, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu; hình thành trung tâm công nghiệp điện tử, với trọng tâm là công nghiệp bán dẫn, sản xuất vi mạch, trí tuệ nhân tạo hàng đầu cả nước và trong khu vực.

Bộ Chính trị lưu ý việc hoàn thiện đồng bộ hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt, đường hàng không và hạ tầng đô thị thông minh, kết nối các trung tâm đô thị lớn với dịch vụ logistics đa phương thức; phát triển hài hòa, cân đối giữa các địa phương trong thành phố.

Đi kèm với đó là xây dựng chính quyền đô thị tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, liêm chính, kỷ luật, kỷ cương, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, kiến tạo phát triển; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, trật tự và an toàn xã hội.

Cũng theo yêu cầu của Bộ Chính trị, TP Bắc Ninh phải phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng sống của Nhân dân, để người dân được thụ hưởng thành quả từ quá trình phát triển.

Bộ Chính trị giao Tỉnh uỷ Bắc Ninh phối hợp với Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan tiếp thu ý kiến Bộ Chính trị, ý kiến hợp lý của các cơ quan để bổ sung, hoàn thiện Đề án trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện những nội dung còn thiếu, hoàn thiện hồ sơ công nhận đô thị loại I, trình Trung ương xem xét, quyết định (trường hợp đầy đủ hồ sơ trình Hội nghị Trung ương 3).

Việt Nam hiện có 7 thành phố trực thuộc Trung ương bao gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, Đồng Nai, TP.HCM, Cần Thơ. Cùng với Bắc Ninh, hồi tháng 4 Bộ Chính trị cũng có kết luận đồng ý chủ trương thành lập TP Quảng Ninh trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Quảng Ninh.