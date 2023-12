Thống kê đáng kinh ngạc của Sergio Ramos

Sergio Ramos chưa hết thời. Anh phòng ngự hay, ghi bàn cũng giỏi. Trong chiến thắng 3-0 trước Granada trên sân Nuevo Los Cármenes, trung vệ người Tây Ban Nha có tình huống bật cao đánh đầu làm tung lưới chủ nhà.

Đây là bàn thắng đầu tiên của Sergio Ramos tại La Liga mùa 2023/24. Quan trọng hơn, cựu sao Real Madrid tạo ra thành tích ghi bàn tại các giải VĐQG khiến tất cả ngỡ ngàng. Trải qua 18 năm liên tiếp, mùa nào anh cũng có bàn thắng, dù đó là khi rời La Liga để chuyển tới Ligue 1 khoác áo Paris Saint Germain.

Ở mùa 2023/24, Sergio Ramos ghi 4 bàn cho Sevilla trên tất cả mặt trận tới nay. Đáng nói, trung vệ này đã 37 tuổi. Trong 5 trận gần nhất chơi cho Sevilla ở mọi đấu trường, cựu sao Real Madrid sở hữu 3 bàn. Phong độ đáng kinh ngạc với cầu thủ đã luống tuổi.

Trả lời phỏng vấn sau chiến thắng 3-0 trước Granada, Sergio Ramos cho biết: "Tôi rất khi vui khi cùng đội nhà có được chiến thắng sau thời gian khó khăn. Hy vọng đây sẽ là bình minh mới và Sevilla có thể tìm lại sự tự tin sau bao nhiêu thăng trầm".

Trước vòng 18 La Liga, Sevilla bị loại khỏi UEFA Champions League ngay từ vòng bảng. Đội bóng vùng Andalusia thậm chí đứng bét, mất luôn vé dự Europa League.

Còn ở La Liga, Sevilla cũng không có phong độ ổn định. Hôm 17/12, họ vừa sa thải HLV Diego Alonso. Đây là lần thứ ba trong năm 2023 mà CLB "thay tướng".

Tuy nhiên, với 3 điểm có được trước Grananda, Sevilla vươn lên vị trí thứ 13 trên BXH, với 16 điểm. Ở vòng đấu tới, Sergio Ramos và các đồng đội sẽ làm khách trên sân của Atletico Madrid.

