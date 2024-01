Thống kê ấn tượng của tài năng trẻ MU trước Wigan

Những thống kê trở thành bằng chứng rõ rệt nhất cho thấy một cầu thủ chơi tốt thế nào. Trên sân DW của Wigan, Kobbie Mainoo sở hữu những thống kê rất ấn tượng.

Đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác 90%, tỷ lệ thành công khi qua người cán mốc 100%, có 86 lần chạm bóng, 8 lần tắc bóng thành công, 1 key-pass (đường chuyền tạo cơ hội)... là những thống kê của Mainoo trong ngày Man Utd đánh bại Wigan với tỷ số 2-0.

Nếu cần những con số thuyết phục hơn cho thấy Mainoo chơi hay thế nào, đó sẽ là 2 lần rê dắt qua người thành công, giành chiến thắng 10 trên tổng số 13 lần tranh chấp tay đôi, có 2 trên tổng số 3 đường chuyền dài đưa bóng tới đúng vị trí đồng đội.

Chứng kiến màn trình diễn của Kobbie Mainoo, người hâm mộ dành nhiều lời khen cho tài năng trẻ này. Họ cho rằng HLV Erik ten Hag không cần theo đuổi Frenkie de Jong nữa, bởi Man Utd đã có "De Jong của riêng mình", là Kobbie Mainoo.

Mainoo tuy còn trẻ sớm cho thấy tài năng với trái bóng. Anh có sự điềm tĩnh và chắc chắn khi cầm bóng. Trong trận gặp Wigan, Mainoo cầm nhịp thành công lối chơi của Man Utd. Ở cầu thủ này cũng toát lên sự thanh thoát trong từng đường bóng.

Từ đầu mùa 2023/24, Mainoo liên tục được HLV Erik ten Hag xếp đá chính. Tại Premier League, cầu thủ này đã có 6 trận ra sân từ đầu. Trong khi đó, đây mới là lần đầu tiên tài năng 18 tuổi được sử dụng trong đội hình xuất phát.

Hiện Mainoo được transfermarkt định giá 6 triệu euro. Nhưng nếu tiếp tục thi đấu trưởng thành, mức giá cho cầu thủ này còn tăng vọt.

