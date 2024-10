Thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi tới Đại hội đồng AIPA-45

Theo đặc phái viên TTXVN, sáng 19/10, tại Thủ đô Vientiane (Lào), Đại hội đồng AIPA-45 với chủ đề: "Vai trò của Nghị viện trong việc tăng cường kết nối và tăng trưởng toàn diện của ASEAN" đã chính thức khai mạc với sự tham dự của đoàn đại biểu các Nghị viện/Quốc hội thành viên, Quan sát viên và Đối tác phát triển của AIPA.

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có thông điệp gửi Đại hội đồng AIPA-45.

Thông tấn xã Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm:

"Kính gửi: Ngài Saysomphone Phomvihane,

Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào,

Chủ tịch Đại hội đồng Liên nghị viện các nước ASEAN lần thứ 45 (AIPA-45).

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, tôi xin gửi lời chào nồng nhiệt nhất tới Ngài Chủ tịch, các vị Trưởng đoàn các nước thành viên, quý vị đại biểu tham dự Đại hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 45 (AIPA-45) được tổ chức tại xứ sở hoa Chăm Pa tươi đẹp và thanh bình.

Gần 50 năm qua, AIPA với vai trò là cơ quan lập pháp, giám sát, đã có nhiều đóng góp trong quá trình xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, thống nhất, vì hòa bình, hợp tác và phát triển thịnh vượng, mang lại lợi ích cho mọi người dân.

Một Cộng đồng tiến bộ sẽ góp phần đảm bảo môi trường thuận lợi cho sự phát triển của mỗi quốc gia thành viên, nâng cao vị thế quốc tế của ASEAN, khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN trong liên kết khu vực, đặc biệt trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới chuyển biến nhanh chóng, phức tạp như hiện nay.

ASEAN hiện bước vào một thời điểm quan trọng trong tiến trình xây dựng Cộng đồng, với việc cơ bản hoàn tất Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 để chuyển tiếp sang Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.

Đây là thời điểm để chúng ta thực hiện những bước chuyển mình mạnh mẽ cho một ASEAN năng động, tự cường, sáng tạo, lấy người dân làm trung tâm.

Trong tiến trình đó, AIPA có vai trò đặc biệt quan trọng làm cầu nối giữa giữa người dân và Chính phủ; đẩy mạnh hài hòa hóa pháp luật; gỡ bỏ rào cản về thể chế, tạo điều kiện thuận lợi cho môi trường đầu tư kinh doanh; xây dựng trật tự khu vực dựa trên luật lệ; phát huy nội lực của từng thành viên, cùng nhau giữ vững khối đoàn kết, thống nhất; gia tăng liên kết, trao đổi kinh tế nội khối, tranh thủ nguồn lực bên ngoài và tận dụng lợi ích của cách mạng công nghệ 4.0 cho phát triển; tăng sức cạnh tranh, ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống vì mục tiêu phát triển bền vững và toàn diện trong khu vực Đông Nam Á.

Theo đó, tôi đánh giá rất cao chủ đề của Đại hội đồng lần này nhằm thúc đẩy "Vai trò của các Nghị viện trong việc tăng cường kết nối và tăng trưởng toàn diện của ASEAN."

Tôi cho rằng cần tiếp tục tăng cường sự kết nối, bổ trợ lẫn nhau giữa AIPA và ASEAN, trong đó hợp tác ASEAN là nền tảng quan trọng để thúc đẩy hợp tác liên nghị viện, còn hợp tác AIPA là động lực và tạo khuôn khổ thuận lợi, hỗ trợ hiệu quả ngoại giao nhà nước/chính phủ giữa các quốc gia thành viên ASEAN cũng như với các đối tác của ASEAN.

Quốc hội Việt Nam đã, đang và sẽ tham gia với tinh thần chủ động, tích cực và có trách nhiệm vào các hoạt động của AIPA, góp phần xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, vững mạnh và thịnh vượng.

Tôi tin tưởng dưới sự chủ trì của Ngài Chủ tịch AIPA-45, sự hợp tác chặt chẽ của các quý vị đại biểu và sự chuẩn bị chu đáo của Quốc hội nước chủ nhà, nhất định AIPA-45 sẽ thành công tốt đẹp.

Một lần nữa, xin gửi Ngài lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất".

Những cuốn sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.