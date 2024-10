Lễ trao quyết định bổ nhiệm 4 Đại sứ, Trưởng đại diện Việt Nam

Chiều 18/10, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại các nước, tổ chức quốc tế nhiệm kỳ 2024-2027.

Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phan Thị Kim Oanh công bố quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền - Đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Campuchia, Singapore và Ukraine.

Trao quyết định và giao nhiệm vụ cho các Đại sứ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng và khẳng định, các đồng chí được giao nhiệm vụ lần này đều là những nhà ngoại giao chuyên nghiệp, có nhiều kinh nghiệm trong công tác đối ngoại.

Chia sẻ với các Đại sứ được bổ nhiệm về thuận lợi, khó khăn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, đây đều là những địa bàn quan trọng trong đường lối đối ngoại của đất nước. Trong đó, Liên hợp quốc là tổ chức đa phương lớn nhất, tập trung nhất, giải quyết những vấn đề quốc tế. Campuchia là nước láng giềng hữu nghị, khu vực ưu tiên trong chính sách đối ngoại. Singapore là đối tác chiến lược có mối quan hệ mẫu mực, nhiều tiềm năng cơ hội thúc đẩy phát triển trong ASEAN. Ukraine là bạn bè truyền thống, đối tác toàn diện.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ mỗi địa bàn đều có thuận lợi, khó khăn nhất định. Điều thuận lợi hiện nay là chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước xác định đối ngoại có vai trò rất quan trọng; vị thế quốc tế của Việt Nam ngày càng được tăng cường. Công tác đối ngoại hiện nay được xác định là trọng yếu, thường xuyên và toàn diện. Tuy nhiên, mỗi địa bàn, khu vực, mỗi nước có những thuận lợi, khó khăn riêng và vì vậy các Đại sứ cần thấy được thuận lợi, khó khăn, để triển khai nhiệm vụ, công việc cần làm phù hợp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong các Đại sứ được bổ nhiệm tiếp tục phát huy kinh nghiệm; chia sẻ với khó khăn, vừa học tập, quán triệt, trao đổi, đoàn kết, nhất trí hoàn thành tốt nhiệm vụ; bảo vệ lợi ích của quốc gia, nhân dân, doanh nghiệp; không chỉ quan tâm chăm lo cộng đồng người Việt sinh sống ở nước ngoài mà cả cán bộ, doanh nghiệp lưu học sinh...

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đại diện các Đại sứ bày tỏ vinh dự, cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và lãnh đạo Đảng, Nhà nước tin tưởng giao nhiệm vụ; khẳng định, đây là vinh dự cũng là trách nhiệm to lớn trước Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Mặc dù bối cảnh tình hình thế giới, khu vực phức tạp nhiều khó khăn, thách thức nhưng các Đại sứ được bổ nhiệm khẳng định điểm thuận lợi chính là đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; khi nhận nhiệm vụ mới mang trong lòng niềm tự hào và tự tin sự phát triển của đất nước.

Đại diện các Đại sứ được bổ nhiệm cam kết nỗ lực hết mình triển khai hiệu quả nhiệm vụ được giao; đóng góp hiệu quả công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước; góp phần để ngoại giao tương xứng vị thế đất nước, đóng góp hiệu quả hơn vào nền chính trị thế giới, lan tỏa mô hình Việt Nam độc lập, tự chủ, phát triển phồn vinh, hạnh phúc.

Các Đại sứ được bổ nhiệm khẳng định luôn kiên định mục tiêu đặt lợi ích quốc gia, dân tộc trên hết; gắn kết ba trụ cột đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân; gắn kết ngoại giao với quốc phòng, an ninh; xây dựng cơ quan đại diện vững mạnh, bản lĩnh, để mỗi cán bộ, nhất là đại sứ là đại diện xứng đáng cho dân tộc, Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam.

