Thời tiết TPHCM trong 2 ngày diễn ra kỳ thi vào lớp 10

Trong hai ngày diễn ra kỳ thi vào lớp 10, TPHCM tiếp tục có mưa rào và dông với khả năng có các điểm mưa vừa, mưa to trong thời điểm chiều, tối.

Ngày 5/6, hơn 70.000 thí sinh tại TP.HCM đã làm thủ tục thi vào lớp 10. Kỳ thi chính thức sẽ diễn ra trong hai ngày 6 và 7/6.

Thông tin về tình hình thời tiết TP.HCM trong những ngày này, Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ và Tây Nguyên cho biết, trong ngày 6/6, mưa dông ở TP.HCM có khả năng xuất hiện vào chiều, tối vào xác suất khoảng 60%.

Trong hai ngày diễn ra kỳ thi vào lớp 10, TP.HCM khả năng có mưa rào và dông với một số điểm mưa vừa, mưa to trong thời điểm chiều, tối.

Đáng chú ý, do ảnh hưởng của rãnh thấp có trục tây bắc - đông nam qua Trung bộ và giữa Biển Đông, kết hợp với gió mùa tây nam cường độ trung bình có xu hướng hoạt động mạnh dần nên khu vực Nam bộ (bao gồm TP.HCM) sẽ đón một đợt mưa lớn trong những ngày tới.

Cụ thể, ở khu vực TP.HCM từ ngày 7 đến 11/6 sẽ có mưa rào và dông diện rộng, rải rác mưa vừa, cục bộ mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa cả đợt (trong vòng 5 ngày) phổ biến 200- 250mm, có nơi trên 300mm.

Riêng thời tiết trong ngày cuối của kỳ thi vào lớp 10 (ngày 7/6), khu vực TP.HCM khả năng xuất hiện mưa rào và dông, có nơi mưa to với xác suất khoảng 70%.

Do mưa xuất hiện nhiều, nền nhiệt độ cao nhất tại TP.HCM trong ngày 6 và 7/6 có xu hướng giảm, nhiệt độ thấp nhất khoảng 24-25 độ C, nhiệt độ cao nhất khoảng 32-33 độ C.

“Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập cục bộ ở các vùng trũng thấp, khu vực ven sông, ven kênh rạch”- Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ và Tây Nguyên đưa ra dự báo và khuyến cáo.