Thời tiết ngày 23/1: Hà Nội không mưa, trời rét đậm, rét hại

Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng; khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế trời rét, riêng ngày 23/1 Thanh Hóa trời rét đậm; các nơi khác sáng sớm và đêm trời lạnh.

Thông tin về thời tiết dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang diễn ra tại thành phố Hà Nội và thời tiết trên phạm vi cả nước từ ngày 23-25/1, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định tại Hà Nội có mưa vài nơi, ngày 23/1 trời rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất trong thời gian này vào ban đêm 10-12 độ C, cao nhất ban ngày khoảng 12-15 độ C. Từ ngày 24-25/1, trời rét.

Cụ thể, ngày và đêm 23/1, không mưa, trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ lúc sáng và trưa phổ biến 10-13 độ C. Nhiệt độ chiều phổ biến 13-15 độ C. Nhiệt độ về đêm phổ biến 10-13 độ C.

Ngày và đêm 24/1, trời không mưa, trưa và chiều hửng nắng, đêm rét. Nhiệt độ sáng và trưa phổ biến 13-15 độ C. Nhiệt độ chiều phổ biến 15-17 độ C. Nhiệt độ về đêm phổ biến 14-16 độ C.

Ảnh minh họa: TTXVN phát.

Ngày và đêm 25/1, không mưa, trưa và chiều trời nắng, đêm trời rét. Nhiệt độ sáng và trưa phổ biến 16-20 độ C. Nhiệt độ chiều phổ biến 20-23 độ C. Nhiệt độ về đêm phổ biến 15-17 độ C.

Thời tiết các khu vực trên cả nước từ ngày 23-25/1: Khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi. Ngày 23/1, trời rét đậm, rét hại, vùng núi trời rét hại. Từ ngày 24-25/1 trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại; vùng núi cao cần đề phòng xảy ra băng giá và mưa tuyết.

Khu vực Trung Bộ có mưa vài nơi, riêng ngày 23/1, khu vực từ tỉnh Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa và dông.

Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế trời rét, riêng ngày 23/1 Thanh Hóa trời rét đậm; các nơi khác sáng sớm và đêm trời lạnh.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ phổ biến không mưa, sáng có sương mù nhẹ, ngày nắng; riêng cao nguyên Trung Bộ sáng và đêm trời rét, Nam Bộ sáng sớm và đêm trời lạnh.

Ngoài ra, từ ngày 23/1, không khí lạnh có cường độ ổn định, sau suy yếu dần. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 10-12 độ C, riêng vùng núi 6-9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C; khu vực Nghệ An đến thành phố Huế phổ biến 13-16 độ C.

Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5 m, biển động mạnh.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa và khu vực giữa Biển Đông gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-5 m, biển động.

Để chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo về diễn biến đợt không khí lạnh, rét đậm, rét hại và thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở, nhân dân chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp.

Các tỉnh, thành phố rà soát phương án ứng phó với rét đậm, rét hại, trong đó đặc biệt tăng cường hướng dẫn việc bảo đảm sức khỏe cho người dân và học sinh tại các trường nội trú; không dùng bếp than sưởi ấm trong phòng kín để tránh thiệt hại về người.

Đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi củng cố, che chắn chuồng trại; dự trữ thức ăn, giữ ấm, phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn cho sản xuất lúa, rau màu và cây trồng khác.

Đối với tình hình gió mạnh trên biển, các tỉnh, thành phố ven biển theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.