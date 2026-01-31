Thời tiết ngày 1/2: Miền Bắc rét, vùng núi rét đậm, Trung Bộ mưa dông

Ngày 1/2, không khí lạnh tiếp tục chi phối thời tiết Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khiến trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Trung và Nam Trung Bộ xuất hiện mưa rào, dông cục bộ kèm nguy cơ lốc, trong khi Nam Bộ và Tây Nguyên duy trì thời tiết ngày nắng, đêm mưa rào vài nơi.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều tối và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục tăng cường và ảnh hưởng đến các khu vực còn lại của Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Tây Bắc Bộ, sau đó lan xuống Trung Trung Bộ.

Trên đất liền, gió Đông Bắc duy trì cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong đêm 31/1 và sáng 1/2, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác.

Do tác động của không khí lạnh, khu vực Đông Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại Bắc Bộ phổ biến từ 12-15°C, vùng núi 10-13°C, riêng vùng núi cao có nơi dưới 8°C. Khu vực Bắc Trung Bộ, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 14-17°C.

Ảnh minh họa

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 31/1, ngày 1/2:

TP Hà Nội: Nhiều mây, không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-17 độ.Nhiệt độ cao nhất: 20-22 độ.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ, riêng Điện Biên-Lai Châu có nơi trên 23 độ.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, vùng núi 10-13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi; phía Bắc đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác; phía Nam ngày có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời chuyển rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ.Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng phía Bắc ngày có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 24-27 độ, phía Nam 27-29 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, có nơi dưới 14 độ.Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Nam Bộ: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

TP.HCM: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-23 độ.Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.