Thời tiết ngày 1/1: Đầu năm mới, Bắc Bộ trời rét, trưa chiều trời nắng

Thời tiết các khu vực trên cả nước

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia, khu vực Bắc Bộ, vào đêm 31/12/2024 và ngày 1/1/2025 có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng, trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại.

Đêm 1/1 và ngày 2/1/2025, khu vực Bắc Bộ đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại.

Khu vực Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, riêng ngày 1/1/2015 trưa chiều trời nắng. Trời rét.

Còn tại khu vực Trung và Nam Trung Bộ, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa và dông. Phía Bắc trời rét.

Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết chi tiết các vùng đêm 31, ngày 1/1/2025

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-16 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 22-24 độ

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất: 12-15 độ, có nơi dưới 11 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa và dông. Gió đông bắc cấp 2-3; vùng ven biển cấp 3-4, có nơi giật cấp 5. Phía Bắc trời trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 17-20 độ, phía Nam 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ, phía Nam 24-27 độ.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

