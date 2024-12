TP.HCM khả năng lạnh xuống dưới 20 độ, diễn biến bất ngờ về mùa khô

Trưởng phòng Dự báo, Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ Lê Đình Quyết vừa đưa ra dự báo, cảnh báo thời tiết hạn dài 3 tháng (từ tháng 1-3/2025) tại TP.HCM.

Theo đó, trong tháng 1/2025, không khí lạnh hoạt động mạnh, tăng cường sâu xuống phía nam và tiếp tục khuếch tán dần xuống khu vực. Gió mùa đông bắc trên khu vực Nam Bộ hoạt động phổ biến với cường độ trung bình.

Dự báo thời tiết TP.HCM nhiều mây, ít nắng và có khả năng xuất hiện một đợt mưa trái mùa với lượng mưa không quá lớn nhưng trên diện khá rộng.

Thời tiết lạnh vào đêm và sáng sớm trong một vài ngày đầu tháng và nửa cuối tháng. Nhiệt độ thấp nhất có khả năng xuống đến 20 độ trong một vài ngày cuối tháng 1.

Sang tháng 2, khu vực chịu ảnh hưởng chủ yếu của rìa phía nam lưỡi áp cao lạnh lục địa tăng cường và khuếch tán xuống khu vực. Gió mùa đông bắc chi phối thời tiết khu vực có cường độ trung bình đến mạnh.

Thời tiết TP.HCM phổ biến không mưa, chỉ một vài nơi khả năng có mưa nhỏ với lượng không đáng kể và số ngày có mưa trong tháng 2 ở khoảng 3-5 ngày. Nửa đầu tháng, thời tiết ban đêm và sáng sớm khá lạnh. Một vài ngày cuối tháng, khả năng có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trên 35 độ.

Tháng 3, khu vực vẫn chịu ảnh hưởng của rìa phía nam áp cao lạnh lục địa nhưng gió mùa đông bắc chi phối thời tiết khu vực suy yếu đi nhiều, phổ biến có cường độ yếu đến trung bình. Áp thấp nóng phía tây phát triển và hoạt động mạnh dần.

Thời tiết khu vực có một vài đợt nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất 36-37 độ sẽ xuất hiện ở khu vực trung tâm thành phố. Số ngày có nắng nóng phổ biến từ 10-15 ngày.

Nhận định về mưa trong thời kỳ này, ông Lê Đình Quyết cho biết, trong những tháng mùa khô đầu năm 2025, có khá nhiều đợt mưa trái mùa với lượng mưa phổ biến từ nhỏ đến vừa kéo dài trong một vài ngày.

“Những đợt mưa trái mùa khả năng sẽ xuất hiện trong suốt những tháng mùa khô, tạo nên một mùa khô không rõ rệt hoặc còn gọi là mùa khô ẩm ướt trên khu vực”, ông Quyết nhấn mạnh.

Cụ thể, tháng 1/2025 là thời kỳ cao điểm của mùa khô Nam Bộ nên mưa ít. Tuy nhiên, những đợt mưa trái mùa kéo dài vài ngày thường xuyên xuất hiện nên tổng lượng mưa tháng cao hơn trung bình nhiều năm trên hầu khắp khu vực.

Tháng 2 có ít ngày mưa trái mùa hơn tháng 1, trong tháng chỉ có khoảng vài ngày nhưng lại có lượng mưa lớn nên tổng lượng mưa trong tháng 2 vẫn cao hơn tháng 1 và cao hơn trung bình nhiều năm; tỉ lệ vượt chuẩn lượng mưa trong tháng 2 tại TP.HCM khoảng 50-100%.

Tháng 3 mưa do đối lưu nhiệt bắt đầu xuất hiện ở một vài nơi trên khu vực trong khoảng từ giữa tháng trở đi. Do đó, sẽ có sự chênh lệch đáng kể về lượng mưa giữa các khu vực nhỏ. Trên toàn bộ khu vực, tổng lượng mưa phổ biến ở mức xấp xỉ đến cao hơn trung bình nhiều năm không nhiều. Riêng khu vực trung tâm thành phố, cao hơn trung bình nhiều năm đáng kể.

Về nhiệt độ thời kỳ này, ông Quyết thông tin, trong tháng 1 giảm do tác động của gió mùa đông bắc. Tháng 2 không khí lạnh tăng cường xuống khu vực yếu dần trong khoảng từ giữa cuối tháng; nhiệt độ thấp nhất ban đêm vẫn còn khá thấp nhưng buổi trưa tăng dần, khu vực trung tâm thành phố có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trên 35 độ.

Tháng 3 có thể xuất hiện một vài đợt nắng nóng trên diện rộng.

Theo ông Quyết, mùa nắng nóng năm 2025 khả năng đến sớm nhưng mức độ không gay gắt bằng năm 2024, kể cả nhiệt độ cao nhất tuyệt đối với số ngày có nắng nóng trên khu vực TP.HCM.

Tổng chuẩn sai nhiệt độ trung bình trong 3 tháng hầu hết cao hơn trung bình nhiều năm trên khắp khu vực TP.HCM.

