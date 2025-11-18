Dự báo thời tiết ngày 18/11, miền Bắc chìm trong mưa rét sau khi chịu tác động của đợt không khí lạnh, có nơi rét hại dưới 5°C, miền Trung mưa lớn diện rộng.

Ngày 18/11, miền Bắc chìm trong mưa rét, có nơi rét hại. Ảnh minh họa: Khổng Chí.

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 18/11

Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó tiếp tục mở rộng phạm vi ảnh hưởng sang Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió đông bắc mạnh cấp 3-4, vùng ven biển mạnh cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Ngày 18/11, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa rét và có nơi có dông, vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại. Vùng đồng bằng Bắc Bộ có nơi rét đậm

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 12-15°C, vùng núi và trung du Bắc Bộ 9-12°C, vùng núi cao có nơi dưới 5°C.

Thời tiết Hà Nội ngày 18/11 có mưa, mưa rào, trời chuyển rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất dao động 12-14°C.

Trên biển, vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10, biển động mạnh, sóng 3-5 m.

Ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao nên ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa mưa lớn diện rộng.

Theo đó, ngày và đêm 18/11, TP Huế đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk mưa to đến rất to. Khánh Hoà mưa to, cục bộ mưa rất to. Hà Tĩnh và Quảng Trị mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Ngày 19/11, TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 50-100 mm, cục bộ trên 200 mm.

Đêm 19/11 và ngày 20/11, các khu vực trên duy trì hình thái thời tiết mưa to đến rất to, lượng mưa dao động 70-150 mm, có nơi trên 250 mm.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 18/11

TP. Hà Nội có mưa, mưa rào. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời chuyển rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12-15°C. Nhiệt độ cao nhất 19-21°C.

Tây Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 11-14°C, có nơi dưới 7°C, Lai Châu và Điện Biên 15-18°C. Nhiệt độ cao nhất 19-22°C, có nơi trên 22°C.

Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Trời chuyển rét, có nơi rét đậm, trong đó, vùng núi và trung du rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 13-16°C, vùng núi và trung du 11-13°C, vùng núi cao có nơi dưới 7°C. Nhiệt độ cao nhất 19-22°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to. Phía Nam mưa to đến rất to và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5. Phía Bắc trời chuyển rét. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 14-17°C, phía Nam 18-22°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 19-22°C, phía Nam độ 22-25°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc mưa to đến rất to. Phía Nam mưa vừa, mưa to và rải rác dông, cục bộ mưa rất to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 25-28°C, phía Nam 28-30°C.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác dông, có nơi mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C, có nơi trên 28°C.

Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

TP.HCM có mưa, mưa vừa và rải rác dông, có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.