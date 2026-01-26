Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Thời tiết hôm nay ngày 26/1: Nam Bộ nắng, Miền Bắc rét đậm cục bộ

  • Thứ hai, 26/1/2026 07:03 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Ngày và đêm 26/1, khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm; các khu vực phía Nam ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi.

Thoi tiet hom nay 26/1 anh 1

Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác; gió nhẹ, trời rét. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 26/1, thời tiết các khu vực trên cả nước phổ biến nhiều mây, miền Bắc và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm; các khu vực phía Nam ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi.

Tại Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác; gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ C, cao nhất 17-19 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi; sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, có nơi dưới 11 độ C; cao nhất 17-20 độ C, riêng khu Tây Bắc 21-24 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác; gió nhẹ, trời rét, riêng vùng núi và trung du có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, vùng núi 11-13 độ C, có nơi dưới 11 độ C; cao nhất 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa vài nơi; sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C; cao nhất 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào vài nơi; gió Đông Bắc cấp 2-3, sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; cao nhất 26-29 độ C, phía Nam có nơi trên 29 độ C.

Các tỉnh khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi; gió Đông Bắc cấp 2-3, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 13 độ C; cao nhất 26-29 độ C.

Tại Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi; gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, riêng miền Đông có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 29-32 độ C, riêng miền Đông có nơi trên 32 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, đêm không mưa; gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C, cao nhất 30-32 độ C.

Vì sao Nam Bộ, TP.HCM se lạnh, nhiệt độ thấp nhất xuống 19 độ C?

Thời tiết tại TP.HCM và Nam Bộ những ngày qua có xu hướng giảm nhiệt, nhất là về đêm và sáng sớm, dưới tác động của các đợt không khí lạnh tăng cường.

18:21 22/1/2026

Tin không khí lạnh mới nhất và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Cơ quan khí tượng phát đi bản tin mới nhất về đợt không khí lạnh mạnh sắp tràn về nước ta gây rét diện rộng, đồng thời nhận định thời tiết 10 ngày tới tại Hà Nội.

14:00 19/1/2026

Hơn 600 trang Việt Nam - Lãnh thổ và các vùng địa lý đã bao quát toàn bộ cảnh quan và đặc điểm cụ thể từng vùng ở Việt Nam trên nhiều góc nhìn như tự nhiên, khí hậu, đất đai, sông ngòi, dân cư, đặc trưng kinh tế. Đây được xem là tác phẩm kinh điển về địa lý Việt Nam của giáo sư Lê Bá Thảo.

https://www.vietnamplus.vn/thoi-tiet-ngay-261-mien-bac-ret-dam-cuc-bo-nam-bo-nang-post1090509.vnp

Thu Hằng/Vietnam+

Thời tiết hôm nay 26/1 Thời tiết 26/1 Thời tiết hôm nay Thời tiết Hà Nội Thời tiết TP.HCM Thời tiết

    Đọc tiếp

    Thoi tiet mien Bac nhung ngay toi ra sao? hinh anh

    Thời tiết miền Bắc những ngày tới ra sao?

    31 phút trước 08:09 26/1/2026

    0

    Trong hai ngày đầu tiên (26-27/1), miền Bắc nhiều mây, có sương mù và mưa phùn, trời rét. Từ 28-30/1, trời tiếp tục rét nhưng có nắng vào trưa chiều.

    Phat hien 3 nguoi tu vong tren duong hinh anh

    Phát hiện 3 người tử vong trên đường

    2 giờ trước 06:59 26/1/2026

    0

    Rạng sáng 25/1, người dân phát hiện 3 người tử vong, một người bị thương trên đường Võ Nguyên Giáp, bán đảo Bảo Ninh (phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị).

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý