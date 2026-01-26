|
Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác; gió nhẹ, trời rét. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 26/1, thời tiết các khu vực trên cả nước phổ biến nhiều mây, miền Bắc và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm; các khu vực phía Nam ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi.
Tại Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác; gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ C, cao nhất 17-19 độ C.
Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi; sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, có nơi dưới 11 độ C; cao nhất 17-20 độ C, riêng khu Tây Bắc 21-24 độ C, có nơi trên 25 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác; gió nhẹ, trời rét, riêng vùng núi và trung du có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, vùng núi 11-13 độ C, có nơi dưới 11 độ C; cao nhất 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C.
Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa vài nơi; sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C; cao nhất 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.
Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào vài nơi; gió Đông Bắc cấp 2-3, sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; cao nhất 26-29 độ C, phía Nam có nơi trên 29 độ C.
Các tỉnh khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi; gió Đông Bắc cấp 2-3, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 13 độ C; cao nhất 26-29 độ C.
Tại Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi; gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, riêng miền Đông có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 29-32 độ C, riêng miền Đông có nơi trên 32 độ C.
Thành phố Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, đêm không mưa; gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C, cao nhất 30-32 độ C.
Hơn 600 trang Việt Nam - Lãnh thổ và các vùng địa lý đã bao quát toàn bộ cảnh quan và đặc điểm cụ thể từng vùng ở Việt Nam trên nhiều góc nhìn như tự nhiên, khí hậu, đất đai, sông ngòi, dân cư, đặc trưng kinh tế. Đây được xem là tác phẩm kinh điển về địa lý Việt Nam của giáo sư Lê Bá Thảo.